Apple chystá obří vylepšení pro  Arcade. Chce v něm nabídnou konzolové hry

Současná nabídka herní služby Apple Arcade lze popsat mnoha slovy, jen ne slovem “kvalitní”. Ve službě je totiž spousta nezajímavých braků, které její celkovou úroveň tlačí ke dnu a to i přesto, že pár kvalitních kousků přeci jen nabízí. Apple si je této skutečnosti naštěstí velmi dobře vědom a jelikož chce do budoucna ze svých služeb těžit ještě mnohem více než je tomu nyní, začal podle zdrojů velmi dobře informovaného portálu The Verifier rozjíždět skutečně zajímavý plán.

Je tomu již pár měsíců, co jsme vás na našem webu informovali o možném spuštění služby  Arcade+, která měla být jakousi nadstavbou klasického  Arcade. O ní bylo sice v poslední době ticho po pěšině, nyní však zdroje tvrdí, že práce na jejím spuštění stále pokračují a co víc – směřují k finiši do konce letošního roku. Přesnou obsahovou nabídku sice zatím neznáme, Apple však údajně jedná s předními vývojářskými studii vyvíjejícími hry pro PC, Xbox a Playstation, aby své tituly transformovaly i na mobilní zařízení, což by v některých případech nemusel být až takový problém. Ostatně, skvělým příkladem může být třeba Zaklínač 3, který si relativně nedávno našel cestu na kapesní konzoli Nintendo Switch, která s iPhony a iPady určitě snese srovnání.

V tuto chvíli visí otazníky i nad tím, kolik by si mohl Apple za  Arcade+ účtovat. Je však jasné, že to musí být více než nynějších 139 Kč za standardní  Arcade. “Plusková” verze by totiž nabídla mnohem kvalitnější, ale i z hlediska vývoje dražší hry a svým způsobem by se podobala konkurenčnímu Xbox Game Passu (XGP), který se nyní ve verzi Ultimate prodává za 339 Kč měsíčně. Do ceny služby Applu se nicméně musí podepsat i počet titulů, které budou při launchi k dispozici – v tom se však zcela určitě více než 100 her v XGP rovnat moci nebude. Vyloučit se však samozřejmě nedá ani to, že bude  Arcade+ zpoplatněno zcela jinak než klasické  Arcade, tedy že nebude fungovat na bázi předplatného ale na bázi přímého nákupu jednotlivých her.