Do Apple Arcade dorazila originální logická hra Spire Blast

V pátek zamířila do seznamu her, dostupných přes službu Apple Arcade, kromě simulátoru experta na veverky také inovativní logická hra Spire Blast. Na rozdíl od potulování se po tajemných lesích a sledování po stromech pelášících hlodavců se druhá novinka v nabídce vydává do oblak, konkrétně na vrcholy věží. Tam po vás bude chtít plnit bohulibou hádankovou činnost, známou z nespočtu dalších podobných her. Spojování stejně barvených bloků asi pro nikoho nebude novinkou, přece jenom je tu tento žánr s námi už pěknou řádku let. Spire Blast ovšem k jednoduchému klikání na stejnobarevná území přidává svůj vlastní zvrat v podobě přesné fyzikální simulace samotných políček.

Při klikání tak už nebudete moci počítat s tím, že se čtvercové bloky poslušně vertikálně vrhnou vstříc spodnímu okraji obrazovky. Po odebrání kostiček ve Spire Blast totiž přijde stejný sešup těch nad nimi, který byste očekávali v reálném životě. U každého pohybu tak musíte přemýšlet nad tím, jestli vám nemotorný tah nezpůsobí více škody než užitku. Hra vám navíc celkem rychle začne házet pod nohy klacky v podobě obranných mechanismů a dalších novinek, které vám pečlivou dekonstrukci čas od času nenávratně zhatí. Hra je k dispozici již nyní, a to pouze jako součást předplatného Apple Arcade.