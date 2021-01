Projekt Loon společnosti Alphabet, jenž je dceřinou společností Googlu, byl ukončen, jelikož by společnosti prý nikdy negeneroval zisk. Záměr byl ale skvělý. Mělo jít o balóny, které by se pohybovaly ve výšce 15 až 20 kilometrů s tím, že by v odlehlých částech světa poskytovaly 4G připojení. Projekt byl zajímavý už jen proto, že jeden balón dokázal pokrýt dvěstěkrát větší oblast než pozemní vysílač.