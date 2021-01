Do Intelu se z důchodu vrací legenda

Není tajemství, že na poli procesorů vede v poslední době závod spíše společnost AMD. S tím hodlá Intel rozhodně něco dělat. Společnost tedy pravděpodobně uprosila Glenna Hintona, který se po třech letech vrací do Intelu, který po 35 letech opustil. Hinton se dle svých slov zapojí do zajímavého projektu týkajícího se procesoru s vysokým výkonem. Jeho rozhodnutí ovlivnil nástup Pata Gelsingera do čela společnosti.