Výprodej na Mobil Pohotovosti pokračuje. Slevy padly i na mnohé Apple produkty

Komerční sdělení: Slevové šílenství v podobě výprodeje na Mobil Pohotovosti nebere konce, ba právě naopak. Do výprodejové nabídky se totiž dostává čím dál více zajímavých produktů, jejichž ceny spadly o stovky či tisíce korun. A jelikož mezi nimi nechybí i produkty z dílny Applu, byl by hřích se o slevy na ně s vámi nepodělit.

Do slevy se dostalo prakticky vše, na co si od Applu jen vzpomenete. Mezi nejzajímavější slevy patří rozhodně ty na AirPods, kdy například model Pro seženete jen za 6088 Kč namísto obvyklých 7290 Kč. Za klasické AirPods 2 pak zaplatíte jen 3990 Kč namísto obvyklých 4790 Kč. V obou případech se tedy dá hovořit o skutečně velkých slevách. V porovnání s 39% slevou na 1TB iPad Pro, jehož cena spadla z 35 990 Kč na 21 990 Kč, se však slevy u AirPods mohou zdát skoro až zanedbatelné. Pokud vás pak láká koupě MacBooku, na své si přijdete jak v případě, že jste příznivci řady Air, tak i Pro – do slev se totiž dostaly obě tyto modelové řady. Nejinak tomu je i u Apple Watch a příslušenství k nim. Například originální článkový tah ve stříbrné variantě lze koupit jen za 4690 Kč namísto obvyklých 7990 Kč. Slev je však mnohem víc a proto doporučujeme si je všechny přes odkaz níže prohlédnout.

Kompletní nabídku výprodeje na MP naleznete zde