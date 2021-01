Podívejte se na skvělý koncept ovládacího rozhraní Apple Car ve stylu Modelu 3 od Tesly

Budoucí autonomní elektrický vůz z dílny Applu je podle všeho velmi populárním tématem počátku tohoto roku. Kromě toho, že se hojně mluví o možné spolupráci Applu s automobilkou Hyundai, se začaly opět objevovat nejrůznější koncepty. V dnešním článku se podíváme na to, jak by to mohlo vypadat, kdyby se Apple zhostil výroby Modelu 3. V konceptu nicméně nejde ani tak o design vozu jako takového, jako spíše o koncept patnáctipalcové konzole na palubní desce.

Autorem konceptu je grafik John Calkins, který jej pod názvem  Autos publikoval tento týden na webu Behance. Jak jsme již psali v úvodu, pohrává si Calkins ve svém konceptu s myšlenkou, jak by vypadal Model 3, kdyby vzešel z dílny společnosti Apple. Na patnáctipalcovém displeji v konceptu si můžete prohlédnout velmi zajímavé grafické rozhraní platformy, která v mnohém připomíná existující CarPlay, ale zároveň je v řadě věci značně vylepšená. Už jen kvůli rozměrům displeje působí celý koncept dojmem, jako by se v autě nacházel regulérní MacBook. Obrazovka sestává ze tří částí – zcela vlevo se nachází Dock, ve střední části najdete panel pro ovládání vozu a médií spolu s vizualizací jízdy. Zcela napravo pak můžeme vidět přehlednou mapu s navigací. Podle ikonek lze soudit, že nabídka aplikací je v tomto konceptu zcela plnohodnotná – můžeme si všimnout například ikonek aplikací Apple Music, Podcasty, ale také třeba  TV+ nebo  Arcade.