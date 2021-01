Na iPhony dorazí na konci roku dlouho očekávaný Puzzle Quest 3

Když jste nezkušený vývojář mobilních her, určitě koketujete s myšlenkou, že váš první počin bude logická hra ve stylu spoj tři. Jak jinak si vysvětlit nadbytek takových her? Pravda, příčinou bude kromě zdánlivé jednoduchosti jejich produkce i precendent v podobě Candy Crush Saga, který potvrdil, že o podobné hry je stále zájem a nenároční hráči u nich mohou strávit spoustu času a nechat hlavně i hodně peněz. Jedním z nejkvalitnějších, a zároveň i nejstarších, zástupců žánru je ale bezpochyby legendární Puzzle Quest. Ten ve svých prvních dvou dílech formuli spojování stejnobarevných předmětů propojil s žánrem RPG, zasadil hru do zajímavého fantasy světa a ukázal, že lze tímto způsobem vytvořit zcela novou úspěšnou značku. Takřka po deseti letech se díky překvapivému oznámení vrátíme k hlavní sérii s nadcházejícím třetím dílem.

Série Puzzle Quest má za sebou už celou řadu různých spin-offů. Ty nejznámější z nich využívaly známé značky jako například komiksové hrdiny od Marvelu nebo svět známý z karetní hry Magic: the Gathering. Návrat k hlavní sérii doprovází nedávnou koupi vývojářského studia Infinity Plus 2. Ti byli zodpovědní za původní dva díly série a společně s novým vlastníkem přišlo i oznámení o dílu třetím. Puzzle Quest 3 zatím nemá stanovené přesné datum vydaní, na iOS by však měl dorazit do konce letošního roku. Hra bude free to play.