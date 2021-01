5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (22. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Při používání počítače se pravděpodobně nevyhnete takzvaným komprimovaným složkám, které mohou mít hned několik podob. Operační systéme macOS si nativně poradí s formátem ZIP, ale na zbytek už je krátký. V tomto momentu se může hodit aplikace Smart Zipper Pro: Rar, 7z, Zip

Původní cena: 179 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Smart Zipper Pro Rar 7z Zip 5 Aplikace se slevou-Smart Zipper Pro Rar 7z Zip 4 Aplikace se slevou-Smart Zipper Pro Rar 7z Zip 3 Aplikace se slevou-Smart Zipper Pro Rar 7z Zip 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Smart Zipper Pro Rar 7z Zip 1 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějaký nástroj, který by vám dokázal pomoci s organizací práce a posunul tak vaši produktivitu vpřed, měli byste se přinejmenším podívat na program Today Tomorrow. V rámci této aplikace si budete zapisovat jednotlivé poznámky, připomínky a k dispozici budete mít i kalendář.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Today Tomorrow 1 Aplikace se slevou-Today Tomorrow 5 Aplikace se slevou-Today Tomorrow 4 Aplikace se slevou-Today Tomorrow 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Today Tomorrow 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Rename Master slouží pro přejmenovávání všech druhů vašich souborů. Program si konkrétně poradí s přejmenováním hned několika souborů najednou, přičemž vám nabídne hromadu nejrůznějších možností k úpravě.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Rename Master 1 Aplikace se slevou-Rename Master 5 Aplikace se slevou-Rename Master 4 Aplikace se slevou-Rename Master 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Rename Master 2 Vstoupit do galerie

Pravděpodobně každý z vás jednou sáhne po klávesových zkratkách ⌘+C a ⌘+V. Někteří více, někteří méně. Co když ale potřebujete dohledat některý záznam, který jste zkopírovali například před hodinou? S tímto si dokáže poradit aplikace Clipboard History, která běží neustále v tichosti na pozadí a zaznamenává vše, co si do schránky zkopírujete.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Clipboard History 5 Aplikace se slevou-Clipboard History 4 Aplikace se slevou-Clipboard History 3 Aplikace se slevou-Clipboard History 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Clipboard History 1 Vstoupit do galerie

Považujete se za milovníka akčních rogue-like her? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná byste mohli dát šanci poměrně oblíbené hře Skul: The Hero Slayer. V tomto titulu se lidé vydají ve značné přesile vymýtit démony, což se jim částečně podaří a všechny vhodí do vězení. Ovšem zapomenou na jednoho – na vás.

Původní cena: 16,79 € (13,43 €)