Hearthstone na iPhonech se dočká velkého vylepšení

Vývojáři v současnosti nejúspěšnější digitální karetní hry tento týden oznámili, že do Hearthstonu dorazí nečekaný update, který s sebou přinese desítky nových karet. Překvapivé není oznámení jen svým obsahem, ale i tím, že novinky do hry dorazí už ve čtvrtek 21. ledna. Pokud tedy čtete článek v den jeho vydání, můžete se na nové karty těšit už dnes. Poslední přidanou expanzí do hry byla přitom Madness at the Darkmoon Faire, která vyšla teprve v listopadu minulého roku. Typické tříměsíční čekání mezi novými rozšířeními vývojáři z Blizzardu pozměňují, i když se tentokrát nejedná o plnohodnotnou sadu. Přicházející mini-sada se bude odkazovat na zmíněnou expanzi Madness at the Darkmoon Faire, ve které jsme se mohli seznámit s tajemnou zábavní poutí. Tentokrát se podívá na s ní související závody Darkmoon Races.

Velkou novinkou updatu bude možnost zakoupit si všech 35 nových karet, a to buď za herní měnu, nebo za reálné peníze. Při zakoupení dostanete od každé karty dvě kopie, čtyři legendární kousky dostanete samozřejmě jen jednou. Společně s menší sadou se updatu dočká i nedávno představený mód Duels. Ten nabídne možnost využít při stavění balíčků nové karty a navíc představí i nové speciální schopnosti pro každou třídu a množství nových artefkatů, kterými si v každém z jednotlivých pokusů můžete zvyšovat šance na úspěch.

Hearthstone můžete zdarma stahovat z App Storu zde.