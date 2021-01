Sdílená alba fotek na iCloudu nefungují: Tipy, jak se s tímto problémem vypořádat

Jestli mám něco na ekosystému Applu opravdu rád, je to neuvěřitelná propojitelnost a to nejen napříč mými produkty, ale vlastně i napříč “jablíčky” mé rodiny a přátel. Nasdílet si s nimi totiž člověk může takřka cokoliv a to neuvěřitelně jednoduchou cestou – konkrétně pomocí iCloudu. Sdílet takto bez obav můžete kromě vašich předplatných i nejrůznější poznámky, připomínky a v neposlední řadě i fotky v rámci sdílených alb. Před pár dny jsem se však dostal dostal do situace, kdy mi sdílená alba fotek vypověděla zničehonic službu (konkrétně přestala zobrazovat mnou sdílené fotky lidem, kterým měla a naopak) a já si tak užil pár perných chvilek u jejich opravování.

Možností, jak zprovoznit sdílená alba fotek je celá řada a hned na úvod bych rád zdůraznil, že i v tomto případě je dobré vyzkoušet zprvu ty nejméně invazivní nebo chcete-li nejjednodušší, než se pustíte do větších extrémů ve formě deaktivace a opětovné aktivace. Tou totiž nezatížíte jen svůj telefon, ale i zařízení lidí, se kterými fotky sdílíte, jelikož je z nich odstraníte a poté je budete nutit k opětovnému stažení. O tom však později.

Zkontrolujte připojení k internetu a zkuste restartovat telefon

První rada se sice může jevit na první pohled jako naprosto scestná, ale i profík může zkrátka někdy zaváhat. Pokud se tedy potýkáte s problémy při sdílení fotek – ať už s nenačítáním jejich náhledů či jejich nezobrazováním na zařízení protistrany -, zkontrolujte si nejprve to, zda jste připojeni k internetu a tedy umožňujete iCloudu spolehlivě pracovat. Pokud zjistíte, že tomu tak je, vyzkoušejte univerzální opravu 99 % potíží na iPhonech – restart. V mém případě sice nezabral, v mnoha diskuzích na internetu jsem však narazil na šťastlivce, kterým restart ke zprovoznění služby bohatě stačil.

Pohrajte si s nastavením sdíleného alba

Pokud vám restart nepomohl, doporučuji na iPhone otevřít problémové sdílené album, dále tapnout na tři tečky v pravém horním rohu, v zobrazené nabídce zvolit možnost Informace o sdíleném albu a v něm zkusit deaktivovat a znovu zaktivovat přepínače, které jsou aktivní, potažmo udělat totéž naopak u deaktivních přepínačů. Právě deaktivace a opětovná aktivace přepínače pro Příspěvky odběratelů v mém případě částečně zabrala, jelikož se po tomto úkonu odběratelům alba zobrazilo několik fotek, o jejichž sdílení jsem se pokoušel. Nejednalo se sice o všechny, nicméně i tak stojí toto řešení za zkoušku.

Fotogalerie icloud problemy 1 icloud problemy 2 icloud problemy 3 icloud problemy 4 Vstoupit do galerie

(De)aktivujte sdílená alba přímo v nastavení

Poslední a nejrazantnější, ale zároveň nejúčinnější možností, jak potíže se sdílenými alby opravit, je jejich tvrdá deaktivace a opětovná aktivace v nastavení telefonu. Jak jsem však psal výše, tímto úkonem odstraníte všechny fotky, které jste do sdíleného alba kdy přidal. Po aktivaci je tedy nutné počítat s tím, že je na iCloud bude zařízení opět nahrávat a potažmo u ostatních odběratelů fotky stahovat. Určitému zatížení sítě se tedy nevyvarujete. Jak tedy na to?

Stačí navštívit nativní aplikaci Nastavení, v té tapnout na vaše jméno a poté na iCloud. V nabídce aplikací využívajících iCloud tapněte na Fotky, scrollujte úplně dolů a zde přepněte posuvník na deaktivováno. Chvíli vyčkejte a poté posuvník opět aktivujte. Jakmile tak učiníte, de facto své sdílení fotek do sdíleného alba resetujete, čímž byste měli odstranit všechny možné chyby a tedy album znovu zprovoznit, což je i můj případ.