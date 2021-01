Apple pracuje na samostatných aplikacích Hudba a Podcasty pro Windows

Společnost Apple začala již v roce 2019 najímat odborníky, jejichž úkolem mělo být „vytváření mediálních aplikací nové generace pro operační systém Windows“. Mezi výslekdy práce těchto odborníků patřila například aplikace Apple TV, určená pro herní konzole Xbox – ta spatřila světlo světa v průběhu loňského roku. Nyní se objevily nové zprávy o tom, že Apple v současné chvíli pracuje na vytvoření aplikací Hudba a Podcasty pro Microsoft Store.

Zmíněné aplikace by se v microsoftím online obchodě se softwarem mohly dokonce objevit ještě v průběhu tohoto roku. Zajímavou zprávu v této souvislosti přinesl server 9to5Mac, podle kterého již dokonce v současnosti probíhá testování Podcastů i Hudby v neveřejné betaverzi. Zatím ale není jasné, zda půjde o aplikace, které bude možné spustit na počítačích s operačním systémem Windows, nebo jestli se – podobně jako loni v případě Apple TV – bude jednat o verze, určené pro konzoli Xbox. Možnost Hudby a Podcastů pro počítače s Windows není tak úplně nereálná. Když Apple v roce 2019 vydal operační systém macOS Catalina, zmizela z Maců aplikace iTunes. Pro Windows jsou iTunes samozřejmě stále ještě k dispozici, od příchodu Cataliny se ale již delší dobu nedočkaly žádných nových funkcí, a využívat Apple Music a Apple Podcasty prostřednictvím iTunes není zrovna nejpohodlnější. Když Apple začal poptávat zmíněné odborníky, požadoval mimo jiné, aby uchazeči měli zkušenosti s Universal Windows Platform (UWP). Spolu s tím, jak Apple rozšiřuje portfolio svých služeb, by dávalo smysl i to, kdyby tyto služby začal nabízet napříč více platformami.