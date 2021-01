Facebook testuje otravnou novinku, chat by rád přesunul do samostatného okna

Ne všechny novinky, které Facebook pro své služby plánuje, musí nutně vést ke zlepšení jejich využitelnosti. Skvělým příkladem může být novinka, kterou společnost na své stejnojmenné sociální síti testuje dle všeho teprve několik dní. Jedná se konkrétně o zrušení přímé možnosti chatu s vašimi přáteli přes malá okna spustitelná přímo na popředí Facebooku. Ty chce totiž zřejmě společnost zcela zrušit a při chatování uživatele „přepinknout“ do samostatného okna Messengeru. Jak novinka funguje si můžete prohlédnout na gifu nad tímto odstavcem.

Ačkoliv se Facebook svým způsobem zbaví esteticky pokulhávajících oken chatu, která navíc mohou čas od času působit rušivě, o uživatelském komfortu by se při nasazení novinky viditelné v GIFu hovořit nedalo. Využitelnost webové verze chatu by totiž rázem výrazně klesla, jelikož by byla mnohem zdlouhavější a ve výsledku i komplikovanější než je tomu nyní. Právě to ale může být teoreticky ze strany Facebooku záměr, jelikož by mohl být tímto způsobem schopen mezi své uživatele rozšířit daleko více aplikace Messengeru pro PC, Macy, tablety či telefony, ve kterých zobrazuje reklamy. To sice dělá i na Facebooku, ale tímto krokem je schopen reklamní dosah výrazně zvýšit – byť na úkor služby jako takové. Jelikož jsou však pro něj dlouhodobě peníze až na první místě, překvapení by to nebylo.

