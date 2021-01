Apple chystá levnější verzi Pro Display XDR

Zdá se, že nejen klasickými počítači chce Apple v následujících měsících a letech zabodovat. Podle informací, které se podařily zjistit skvěle informované agentuře Bloomberg, totiž zahájil kalifornský gigant i vývoj levnější alternativy pro Pro Display XDR, tedy pro jeho profesionální externí displej prodávající se za zhruba 140 tisíc korun. Novinkou by rád navázal na úspěch Thunderbolt Displeje z roku 2011, se kterým se svět o pět let později náhle a nečekaně rozloučil.

Podle zdrojů Bloombergu je sice vývoj displeje zatím na začátku, Apple se jej však snaží co nejvíce uspíšit, aby mohl s výsledkem na trh vyrazit co nejdříve. Co se týče technických specifikací novinky, víme zatím bohužel “jen” to, že se u ní počítá s nižším jasem a kontrastem než nabízí právě Pro Display XDR. Určitého downgrade se pak velmi pravděpodobně dočká i rozlišení, jelikož jeho 6K by bylo naprosté většině zákazníků z cílové skupiny tohoto produktu naprosto k ničemu. Designově by však měla novinka Pro Display XDR kopírovat nebo z něj minimálně výrazně vycházet a totéž pak platí i o její úhlopříčce. Díky určitému osekání pak bude Apple schopen u novinky nasadit přívětivější cenu, která je však zatím bohužel ve hvězdách. Thunderbolt displeje se nicméně před lety prodávaly za 999 dolarů a jejich cílová skupina byla stejná, takže bychom se mohli čistě teoreticky dočkat představení produktu v podobné cenové kategorii.

Kdy přesně bychom se mohli levnější verze Pro Display XDR dočkat není v tuto chvíli bohužel známo. Záležet bude totiž především na tom, jak úspěšný její vývoj v následujících týdnech a měsících bude. Pokud ale při něm bude Apple slavit úspěchy, nedá se v žádném případě vyloučit, že bychom se jí mohli dočkat už letos, klidně pak po boku nových iMaců. V redakci bychom jí však určitě dříve než letos na podzim neočekávali.