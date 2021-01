4 základní tipy pro aplikaci Mail na Macu

E-mailových klientů pro Mac je opravdu nepřeberně, velké množství uživatelů ale dává i nadále přednost nativnímu Mailu. Právě jim je určen náš dnešní článek, ve kterém si představíme pětici užitečných tipů, s nimiž pro vás bude používání této aplikace ještě efektivnější, pohodlnější a příjemnější.

Hlídejte si důležité zprávy

Pokud vám v e-mailu unikne důležitá zpráva, mohou nastat opravdu nepříjemné komplikace. Nativní Mail na Macu naštěstí pro tyto případy nabízí funkci vlaječek, kterými si můžete označit zprávy. Vlaječkami si můžete v Mailu označovat zprávy, určené na pozdější přečtení, zprávy s vyřízenými úkoly, nebo třeba zprávy, na které jste již odpověděli. Označování zpráv v nativním Mailu na Macu (i na jiných Apple zařízeních) nabízí mnohem více možností – nenechte si ujít náš článek na toto téma.

Skryté kopie v hromadných zprávách

Hromadný e-mail asi čas od času rozešle každý z vás. To ale neznamená, že by se ke všem adresátům vámi odeslané zprávy měly dostat také všechny e-mailové adresy. Pro tyto účely skvěle slouží funkce skryté kopie, kterou jistě důvěrně znáte i z jiných e-mailových služeb. Pokud tedy rozesíláte hromadnou e-mailovou zprávu přes nativní Mail na vašem Macu, a chcete všem adresátům dopřát právo na soukromí, klikněte v horní části okna se zprávou na ikonku vodorovných linek a v menu, které se vám zobrazí, zvolte Pole Skrytá kopie. Můžete také použít klávesovou zkratku Cmd + Option (Alt) + B.

Dynamické schránky

Další užitečnou součástí nativního Mailu na Macu jsou takzvané dynamické schránky, které vám značně ulehčí hledání vybraných zpráv a zpřehlední vaši poštu. Jedná se v podstatě o soubor pravidel, určujících způsob řazení zpráv do schránek pro lepší přehled. Pro vytvoření dynamické schránky klikněte na ikonku “+” v postranním panelu se schránkami. Znaménko “+” se objeví poté, co kurzorem myši zajedete k nápisu “Dynamické schránky”. Poté do textového pole zadejte název nové schránky a zadejte veškerá pravidla zpráv.

Přidejte podpis

Pokud vám již připadá únavné opakovaně se podepisovat pod každou e-mailovou zprávu, kterou jste napsali, můžete si v nativním Mailu na Macu vytvořit vlastní podpis, který můžete ke svým zprávám automaticky přidávat. Podpisů si můžete podle potřeby vytvořit dokonce více a libovolně mezi nimi přepínat. Pro vytvoření podpisu v nativním Mailu na Macu klikněte na nástrojové liště v horní části obrazovky na Mail -> Předvolby a v horní části okna předvoleb klikněte na Podpisy. Vyberte schránku, ke které chcete přidat podpis, a v dolní části okna klikněte na “+” – poté už stačí jen přidat podpis.