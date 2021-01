Unikla nálož detailů o MacBoocích Pro (2021): Vrátí se MagSafe, zanikne Touch Bar

Že má Apple na letošek naplánované představení nové generace MacBooků Pro, která by se měla od těch z předešlých let výrazně lišit není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Tuto skutečnost totiž potvrzuje čím dál více věrohodných zdrojů v čele s předním Apple analytikem Ming-Chi Kuem. Právě ten dnes v noci vytáhl díky svým skvěle informovaným zdrojům z Applu a jeho dodavatelského řetězce z rukávu nálož detailů o těchto strojích, které budou alespoň dle nich naprosto skvělé. Na co se tedy můžeme těšit?

Zdroje Kua hned na úvod znovu potvrdily, že má Apple v plánu menší verzi MacBooku Pro zvětšit ze současných 13” na 14”, u větších pak opět vsadí na 16”. Stále rovněž platí to, že oba stroje nabídnou jen procesory řady M od Applu, nikoliv řadu Core I od Intelu. Zatímco tyto věci zřejmě nikoho příliš z míry nevyvedou, ty další už pravděpodobně ano. Zdroje totiž tvrdí, že se u nových MacBooků Pro rozloučíme s dotykovým OLED proužkem Touch Bar, který Apple představil sice už v roce 2016, ale nikdy se nesetkal s velkou uživatelskou oblibou. Místo jeho vylepšení se proto kalifornský gigant rozhodl k odstranění a tedy návratu klasických fyzických kláves. Navrat má navíc hlásit i ikonický nabíjecí konektor MagSafe spolu s portovou výbavou. Ačkoliv neuniklo přímo to, jaké porty se mají na MacBoocích Pro objevit, zdroje tvrdí, že díky nim již nebude potřebovat většina uživatelů redukce. Je tedy vcelku pravděpodobné, že se bude jednat o návrat těch nejvyužívanějších portů v čele s USB-A, čtečkou karet či ethernetem, které budou doplněny o USB-C.

Fotogalerie MacBook Pro 16 1 Krabice MacBooku Pro 16". Zdroj: Redakce Letem světem Applem MacBook Pro 16 2 MacBook Pro 16 3 MacBook Pro 16 4 +27 Fotek MacBook Pro 16 5 MacBook Pro 16 6 MacBook Pro 16 7 Výřez pro otevírání na MacBooku Pro 16". Zdroj: Redakce Letem světem Applem MacBook Pro 16 8 MacBook Pro 16 9 MacBook Pro 16 10 MacBook Pro 16 11 MacBook Pro 16 12 Detail reproduktorů MacBooku Pro 16". Zdroj: Letem světem Applem MacBook Pro 16 13 MacBook Pro 16 14 recenze macbook pro 16 lsa 1 recenze macbook pro 16 lsa 2 recenze macbook pro 16 lsa 3 recenze macbook pro 16 lsa 5 recenze macbook pro 16 lsa 4 recenze macbook pro 16 lsa 6 recenze macbook pro 16 lsa 7 recenze macbook pro 16 lsa 8 recenze macbook pro 16 lsa 9 recenze macbook pro 16 lsa 10 recenze macbook pro 16 lsa 11 Oddělené Touch ID od Touch Baru. Zdroj: Redakce Letem světem Applem Oddělené Touch ID od Touch Baru. Zdroj: Redakce Letem světem Applem recenze macbook pro 16 lsa 12 recenze macbook pro 16 lsa 13 recenze macbook pro 16 lsa 14 recenze macbook pro 16 lsa 15 Letem světem Applem na 16" MacBooku Pro. Zdroj: Redakce Letem světem Applem recenze macbook pro 16 lsa 16 Vstoupit do galerie

Co se týče designu, Apple má mít v úmyslu své nové MacBooky designově přiblížit hranatým iPadům Pro, Air spolu s iPhony 12. Rozloučit se tedy můžeme se zaobleným víkem i spodní stranou strojů, jelikož se má právě na těchto místech u novinek vsázet na pravé úhly, ostré hrany a rovinu. Kvůli chlazení nicméně nebudou na spodku Macu chybět plastové “nožičky”, které jej budou držet alespoň mírně ve vzduchu a tím mu tak budou zajišťovat elementární odvětrávání. O vnitřní chlazení se pak má u obou velikostních variant starat systém použitý v 16” MacBoocích Pro 2019, který se zdá i po více než roce pro potřeby Applu nepřekonatelný.

Obou novinek bychom se měli podle zdrojů Ming-Chi Kua dočkat ve třetím čtvrtletí letošního roku. Jako nejpravděpodobnější termín odhalení se proto v současnosti jeví podzimní Keynote, kde by se mohly stroje teoreticky představit po boku nových iPhonů. V úvahu však samozřejmě připadá i speciální samostatná Keynote věnovaná jen jim. Ostatně, dle všeho se u nich bude jednat o obrovský krok kupředu a je tedy jasné, že by si větší pozornost jistojistě zasloužily.