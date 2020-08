Apple chystá MacBooky s miniaturními rámečky kolem displeje, prozradily ho patenty

Aktuální design MacBooků Pro je tu s námi už několik let. Dalo by se říci, že se nijak zásadně neproměnil od roku 2016, kdy došel první zástupce nové generace s motýlkovým typem klávesnice. Není se tedy čemu divit, že už si užitelé z řad profesionálů začínají stýskat a volají po změně. Podle nejnovějších informací bychom na ni však nemuseli čekat příliš dlouho – díky nově uznaným patentům, které si společnost Apple podala, se u nové generace strojů dočkáme razantních změn, zejména pak v oblasti displejů. Ty by měly dojít nejen s menšími rámečky, ale vůbec poprvé také se systémem Face ID, o čemž jsme vás nedávno informovali.

Na nových patentech jde vidět zejména to, že se Apple u nových modelů znatelně zaměří na redukci rámečků okolo displeje. Celkově se jedná o čtyři podané designové patenty, o zveřejnění se přitom postarala databáze hongkongského úřadu pro patenty. V rámci těchto čtyřech patentů bylo uvedeno na 32 obrázků, které zařízení představují ze všech možných úhlů. Na první pohled se zdá, že jsou rámečky dokonce ještě menší než v případě iPadů Pro, což rozhodně vítáme. Z obrázků však, bohužel, nejsou patrny žádné konkrétní míry, musíme si tak vystačit jen s hrubou představou toho, co nás v nejbližší době čeká.

MacBooky Pro se tak začnou více blížit počítačům s Windows, které trend ultratenkých rámečků nasadily již před několika roky. Z bočních pohledů jde také zároveň vidět, že se v oblasti konektorové výbavy nedočkáme žádného znatelného rozšíření. Při bližším pohledu na klávesnici si lze také povšimnout malého detailu: v rámci návrhu .2M003 vidíme kolem klávesnice určitý oddělující pruh, ten však u návrhu .2M002 patrný není. Stejně tak je na návrhu .2M004 ohraničeno vše, na co chtěl Apple klást zvláštní důraz (ohraničení trackpadu apod.).

Čím více pohledů na nový design je známo, tím lépe pak může být finální design patentově ochráněn. Mimo celkový pohled se tedy nabízí také detaily jednotlivých prvků (například klávesnice, Touch Bar apod.), které by mohly být v případě nedostatečné ochrany zneužity cizími autoritami. To, kdy se nových modelů oficiálně dočkáme, zatím není jisté. Jistá je však jiná věc: Apple je na nový design plně připraven. A co vy, jak jste připraveni vy?