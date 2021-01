CES 2021 – Finále: Souhrn všeho, co nás letos zaujalo

Veletrh CES 2021 je za námi. Letošní ročník se tak trochu netradičně konal online, a výrobci – stejně jako každý rok – předvedli opravdu zajímavé novinky. V závěrečném shrnutí letošního ročníku největšího veletrhu spotřebitelské elektroniky si shrneme, které z vítězných produktů nás nejvíce zaujaly.

Audio, video a zábava

Bezdrátová sluchátka se mezi spotřebiteli těší velké oblibě. Zvlášť populární jsou takzvaná true wireless sluchátka, při jejichž nošení vám nepřekáží absolutně žádné kabely. Na letošním veletrhu CES se ocenění dočkala bezdrátová sluchátka 1MORE ANC True Wireless Pro, která nabízí také funkci aktivního potlačení hluku a vysoce kvalitní zvuk. Kdo dává přednost spíše poslechu hudby přes reproduktory, toho určitě zaujme skutečně luxusní masážní křeslo Quantum, které vzniklo ve spolupráci Bang & Olufsen a Boyfriend. Toto masážní křeslo dokáže s využitím umělé inteligence poskytnout svému majiteli dokonalou masáž, kterou lze obohatit poslechem hudby z vestavěných stereo reproduktorů Bang & Olufsen. Na letošním veletrhu CES nemohla chybět ani technologie pro domácí zábavu. Projektor XGIMI 4K 3D LED nabízí vysoce kvalitní projekci, vestavěná dvojice 8W reproduktorů Harman Kardon zajišťuje navíc velice dobrý zvuk. Projektor se navíc může pochlubit elegantním designem a kompaktními rozměry, díky čemuž se hodí opravdu do každého obýváku. Opravdu zajímavým kouskem zábavní elektroniky byla kostka WOWCube System. Jedná se o inovativní interaktivní herní platformu, která má podobu a částečně i vlastnosti známé Rubikovy kostky. Do této “konzole” můžete portovat hry, stažené přes příslušnou aplikaci v iPhonu, nebo si do ní dokonce naprogramovat vlastní hry. Vybrat z obrovské spousty televizorů, které se na letošním CES představily, bylo opravdu těžké. Mezi oceněné se nicméně dostal model LG 4K OLED TV 65G1 s 65-palcovou obrazovkou, ultratenkým designem a vysokou kvalitou obrazu. Všichni jistě znají cestovní magnetické verze populárních deskových her. Tacto je doplněk, který z každého tabletu dokáže udělat interaktivní univerzální základ právě pro tento typ her. Součástí balení jsou figurky a další doplňky, v nabídce je zatím pět herních setů od tradičních stolních her přes šachy a hry s lasery či dinosaury až po hru, která naučí děti i dospělé základům programování.

Zpřístupnění, fitness a zdraví

Velkou pozornost si na letošním veletrhu CES vysloužila také technologie, související se zdravím. Mezi oceněné se dostal například multifunkční detektor, který dokáže měřit teplotu, krevní tlak, úroveň kyslíku v krvi a srdeční tep. Drobné zařízení, připomínající bezdotykový teploměr, je vybavené HD LCD displejem, operačním systémem Android 8.1, a veškerou detekci umí provést bezkontaktně. Na veletrhu CES byla představena také nová sluchadla od společnosti Orka s podporou umělé inteligence, schopností automatické detekce a filtrování zvuků a vylepšené schopnosti rozpoznání řeči. Mezi vítěze se zařadila také LUCI – softwarová a hardwarová platforma pro elektrické invalidní vozíky, která uživatelům umožňuje při jízdě lépe detekovat a monitorovat okolní prostředí a účinně tak předcházet nechtěným pádům, nárazům a dalším nepříjemnostem. LUCI nabízí možnost aktivace upozornění, monitoringu zdravotních funkcí a propojení s Alexou a Google Assistant. Ty, kteří si pečlivě hlídají příjem tekutin, zase jistě zaujmou pestrobarevné chytré lahve HidrateSpark s možností udržení teploty po dobu až 24 hodin, LED senzory a funkcí připomínek. Lahev nabízí také možnost synchronizace s Apple Watch, Fitbit a dalšími kousky nositelné elektroniky.

Chytrá domácnost a ostatní elektronika

Spolu s tím, jak čím dál více smartphonů nabízí možnost bezdrátového nabíjení, roste i počet daného příslušenství. Na letošním CES se představily bezdrátové nabíjecí podložky BOOST CHARGE TrueFreeedom Pro s možností nabíjení více zařízení současně. Nabíječky nabízí podporu 10W rychlonabíjení, díky většímu počtu cívek není nutné nabíjené zařízení přesně polohovat. Milovníky chytrého barevného osvětlení zase jistě zaujme Cololight Mix – chytrý osvětlovací systém, který uživatelům umožní vyladit osvětlení pracovny, pokoje nebo třeba obýváku. Systém lze ovládat z příslušné aplikace v chytrém mobilním telefonu, nabízí možnost napájení z baterie a jednoduše se instaluje. Společnost Netgear již tradičně předvedla na letošním CES novinky z produktové linie svých routerů. Byl mezi nimi také Nighthawk Pro Gaming XR1000 s podporou Wi-Fi 6 a řadou užitečných funkcí, zajišťujících bezproblémové online hraní.