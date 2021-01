Apple Watch se samy zamykají: 5 tipů, jak problém vyřešit

Pořídili jste si nové Apple Watch a máte problémy s tím, že se automaticky zamykají? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak jste v tomto článku naprosto správně. Důvodů, proč se Apple Watch při používání samy zamykají, popřípadě proč automaticky pozastavují cvičení, existuje hned několik. My si v tomto článku ukážeme 5 tipů, které vám mohou s nechtěným zamykáním Apple Watch pomoci. Vrhněme se přímo na věc.

Detekce zápěstí

Hned na začátek je nutné, abyste si zkontrolovali, zdali máte správně nastavenou funkci Detekce zápěstí, společně s kódovým zámkem. Pokud totiž Detekci zápěstí aktivní nemáte, tak se Apple Watch uzamknou pokaždé, když se vypne jejich displej. Osobně jsem se už navíc setkal s tím, že se zmíněná funkce nějakým způsobem zasekla a i přesto, že byla aktivní, tak ve skutečnosti nefungovala a bylo třeba ji vypnout a zapnout. V tomto případě tedy přejděte do aplikace Watch, kde se přesuňte do sekce Moje hodinky. Zde pak najděte sekci Kód, kterou rozklikněte, a aktivujte funkci Detekce zápěstí. Jestliže funkci aktivní máte, tak ji zkuste deaktivovat, a poté znovu aktivovat. Tak stejně se přesvědčte, že máte nastavený kódový zámek.

Špatně utažený řemínek

Dalším důvodem, proč se uživatelům samy od sebe zamykají Apple Watch, může být kvůli špatně utaženému řemínku. Berte na vědomí, že se Apple Watch musí prakticky celou dobu dotýkat vaší pokožky. Pokud se totiž hodinky na delší dobu od pokožky odlepí, tak systém vyhodnotí, že jste si je sundali, a poté je uzamkne. Při klasické chůzi a aktivitách tohle nejspíše často nepocítíte, problém však přichází při cvičení, kdy s Apple Watch pohybujete často ze strany na stranu. Především při cvičení si tedy řemínek pořádně utáhněte tak, aby hodinky doléhaly na pokožku. Samozřejmě řemínek neutahujte tolik, aby vám začala odumírat ruka. Jestliže máte řemínek bez utahování, tedy pouze navlékací, tak bude nutné zvolit menší velikost.

Zdroj: Apple

Tetování na zápěstí

Je to pár dnů nazpátek, co se mi ozval jeden ze členů rodiny ohledně toho, že se mu Apple Watch samy od sebe při cvičení odemykají. Dotyčnému jsem samozřejmě poradil, aby si zkontroloval utažení řemínku a aktivaci Detekce zápěstí. Oba dva tyto aspekty byly v naprostém pořádku, a tak jsem začal hledat dál. Při vyhledávání jsem narazil na hned několik příspěvků na různých fórech, na kterých si uživatelé stěžovali na podobné chování jablečných hodinek. Všichni tito uživatelé však měli na zápěstí tetování, které z nějakého důvodu Apple Watch brání v detekci pokožky, a tak dochází k samovolnému uzamykání hodinek. Jestliže tedy i vy máte na zápěstí, na kterém Apple Watch nosíte, tetování, tak je zkuste nasadit na druhou ruku. Tímto by se vaše problémy mohly vyřešit.

Vyčištění senzorů

Jestliže vám ani jeden z výše uvedených tipů nepomohl a Apple Watch se stále samy od sebe zamykají, tak ještě existuje jedna možnost. Při každodenním nošení se na hodinkách zachycuje všemožná špína, společně potem, apod. Přesně proto byste čas od času měli hodinky sundat a kromě nabíjení je také umýt, klidně pod proudem vody. Je totiž dost pravděpodobné, že se při delší době nečištění objeví špína i na samotných senzorech. To může kromě špatné detekce pokožky a samovolnému uzamykání způsobit také zobrazování nesprávných údajů o srdečním tepu.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Restart a další akce

Pokud jste v tomto článku došli až k tomuto odstavci, tak to znamená, že jste nejspíše vyzkoušeli již všechny výše popsané tipy a ani jeden vám bohužel nezafungoval. V tomto případě vám nezbude nic jiného, než Apple Watch restartovat. Toho docílíte tak, že podržíte boční tlačítko (nikoliv digitální korunku), a poté přejedete prsem po posuvníku Vypnout. Po kompletním vypnutí hodinky opětovně zapněte a vyzkoušejte, zdali se problém se samovolným zamykáním neopravil. Jestliže ne, tak je s největší pravděpodobností špatný jeden ze senzorů na zádech Apple Watch. Doma s tím každopádně bohužel nic neuděláte, a tak bude třeba navštívit servis, anebo pořídit úplně nové Apple Watch.