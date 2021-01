Ve hře WASTELAND! vás na iOS přivítá postapokalyptická pustina zamořená zmutovaným hmyzem

Likvidace obřích brouků je v popkultuře považována za oblíbenou kratochvíli. Zatímco hmyz je v reálném světě důležitou součástí ekosystémů například film Hvězdná pěchota si žádné morální otázky při vyprázdňování zásobníků nepokládal. Podobnou zkušenost rozšmelcování co největšího množství šestinohých hmyzáků nabídne na iOS hra WASTELAND! Agresivně pojmenovaná hra od studia Benfont Limited vás přenese do světa po apokalypse. V něm přežívají poslední zbytky lidského druhu po zničující válce s obřím zmutovaným hmyzem, který do světa vypustil neznámý nepřítel. Vy budete mít za úkol jako jeden z posledních lidí vyjít z krytu na světlo světa a přijít celé záhadě na kloub.

WASTELAND! Portrait mode FPS – Available now for Pre-Order on the App Store. Gameplay recorded on an iPhone 8 – link below:@AppStoreGames @PocketGamer #madewithunity https://t.co/09JzzUGK3x pic.twitter.com/IV3eGr30oO — benfontltd (@BenfontLtd) January 12, 2021

Mutace nepřátelskému hmyzu nepřinesla pouze větší tělesnou schránku, ale i další výhody. Ve hře tak budete čelit rychlým a hlavně inteligentním protivníkům. Vývojáři slibují několik hodin střílení do roztodivných variací obřího hmyzu. Možnost výběru budete mít i v případě vašeho arzenálu, WASTELAND! vám do rukou během hraní dá šest různých zbraní, s jejichž pomocí nadobro skoncujete s hmyzí hrozbou. Hra se bude trochu netradičně hrát v režimu na výšku. Pro ty, co si nedokážou představit pohodlné ovládání střílečky na dotykovém displeji si už při vydání vývojáři připraví podporu externího ovladače. WASTELAND! vychází 1. března za cenu 129 korun. Pokud vás hra zaujala, můžete si ji na App Storu předobjednat už nyní.