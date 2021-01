Máte u starších Retina MacBooků problémy s displejem? Apple vám je stále zdarma opraví

Jestli má Apple s něčím u svých MacBooků dlouhodobě problémy, je to kvalita antireflexní vrstvy na jejich displejích. Ta totiž není bohužel nikterak valná, což se u některých jablíčkářů postupem času projevuje tvorbou nevzhledných šedých map na jejich obrazovkách, což práci na Macích značně znepříjemňuje. Apple sice oficiálně na svých stránkách neuvádí, že by měl pro takto postižené Macy spuštěný opravný program, už od roku 2015 jim však poskytuje bezplatnou pozáruční podporu a to po dobu 4 let od jejich koupě. Jelikož však probíhá program v tichosti, čas od času kolují spekulace o jeho trvání, potažmo ukončení. To však zatím dle všeho nasnadě není.

Apple začal před pár dny rozesílat autorizovaným servisům v USA maily týkající se toho, že program pro opravu antireflexní vrstvy se nyní kvůli pandemii koronaviru mírně mění – konkrétně bude nutné posílat zaslané Macy jen poštou a to jen přímo do servisních středisek Applu, nikoliv do autorizovaných servisů. Tato na první pohled nezajímavá informací nicméně potvrzuje jeho trvání, což je jistě velmi pozitivní zpráva. Využít jej totiž lze pro starší MacBooky s Retina displeji, které již mají po záruce. Tyto Macy nicméně nesmí být staršího ročníku než 2016. Co se pak týká strojů novějších, ty Apple samozřejmě po celém světě opraví v rámci záruky. V tuzemsku by neměl být problém tento program využít u autorizovaných servisů Applu, potažmo se ohledně využití informujte na podpoře Applu.