Poslední dobou se stále více hovoří o iPhonu SE 3, jenž by mohl dorazit v tomto roce. Mělo by se jednat o model s 5,5″ displejem. Vše je ale pouze spekulací. Designéři ale i tak chrlí jeden koncept za druhým. Byť je tento poměrně nereálný, rozhodně nemůžeme říct, že by vypadal špatně. Displej o úhlopříčce 5,5″, 3/4 GB RAM, A14, 25W nabíjení a FaceID. Více v galerii pod odstavcem. Líbil by se vám takový iPhone SE?

