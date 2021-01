Jak si v mrazivém počasí nezničit baterku ve vašem smartphone

Rozumím, že spousta lidí má argument, že je iPhone spotřební zboží a není potřeba o něj nějak přehnaně pečovat. Ovšem zrovna baterie je věc, kterou můžete zničit doslova během pár desítek minut, a to i u zcela nového telefonu. Aktuálně na celém území České a Slovenské republiky panují teploty pod bodem mrazu a dle předpovědí by to tak ještě minimálně nějaký ten týden mělo zůstat.

To nejdůležitější, co má vliv na baterii telefonu jsou extrémní teploty a také náhlé změny teplot. Představte si klasickou situaci. Jdete se ven projít, je mínus deset stupňů a vy přijdete zpět do domu, kde je 24 stupňů. Teplotní rozdíl, který během doslova pár vteřin překoná baterie telefonu je tak 35 stupňů Celsia, což je přesně to, co baterii poškozuje. Stejně tak ji poškozuje vystavování extrémním teplotám.

Apple uvádí, že provozní teploty zařízení jsou v rozmezí od 0 °C do 35°C. Problém je, že není problém se přes obě spektra teplot snadno dostat. Abyste telefon v zimě co nejlépe ochránili před mrazem, snažte se používat takové obaly, které z povahy materiálu udržují teplo, které telefon vydává, případně jej zahřívají. Ideálně se tedy přes zimu doporučuje používání kožených nebo textilních, případně látkových obalů. Vhodné jsou například různé kapsičky nebo flipové kožené obaly.

Pokud máte obal z nějakého pevného materiálu jako je plast nebo například karbon, pak jej na zimu zkuste vyměnit za některý z výše popsaných typů. Další věcí, kterou rozhodně doporučuji z vlastní zkušenosti, protože chodím každé ráno na zhruba devadesátiminutovou procházku se psem, je využít kapsy, která je co nejblíž k tělu. Ať už máte funkční oblečení nebo vrstvíte klasické oblečení, vždy využijte kapsu na co nejnižší vrstvě – tedy té, která je nejblíž k tělu, od kterého se bude telefon ohřívat.

Chápu, že je to sice nepraktické, pokud se chcete na telefon neustále dívat a používat jej, ale upřímně, v mínus deseti vám stejně nemohu používání telefonu doporučit a je vhodné jej s sebou mít pouze na nějaké to měření kroků, sportovních aktivit anebo na případné zavolání pomoci.

Poslední věcí, kterou můžete udělat a prodloužit tak život vaší baterie, je nevystavit telefon prudké změně teploty. Je jasné, že to nelze dělat vždy a nemůže to dělat každý a jedná se spíše o radu, kterou je dobré využít poté, co jste tři hodiny venku v mínusové teplotě a poté se vrátíte do vytopeného domu. V tom případě se snažte alespoň na nějaký čas nechat telefon v přechodné oblasti, například v garáži nebo zahradním domku, aby změna teploty byla co možná nejvíc postupná.

Pokud dodržíte alespoň minimum a to je, že budete telefon dávat co nejblíže k tělu a nebudete jej venku příliš používat, pak by se nemělo s vaší baterií nic stát. Důležité je také nezapomenout mobil například přes noc v autě, kde klesne teplota i pod mínus deset.