Apple v mnoha svých propagačních materiálech uvádí, že lze již v dnešní době iPad využít namísto klasického počítače. Nutno však podotknout, že tohle platí jen v určitých případech – určité věci totiž na iPadu pořád provádět nelze, a tak se uživatelé stále musí vracet na své Macy či MacBooky. iPad lze využít především pro tvorbo různého obsahu. Skvělou dvojku pak tvoří s Apple Pencil, a to pro tvoření různých kreseb a obrázků. Mimo to můžete iPad využít například pro vzdálenou správu vzdálených serverů a pro další podobné činnosti. Problém může nastat v tom případě, kdy se pokusíte na iPadu napsat uvozovky – ty se totiž automaticky přetvoří do těch šikmých a občas může nastat problém. V tomto článku se společně podíváme na to, jak nastavit, aby iPad psal klasické rovné uvozovky, namísto těch šikmých.

Jak na iPadu nastavit psaní rovných uvozovek namísto těch šikmých

Chcete-li na vašem iPadu (či samozřejmě iPhonu) nastavit, aby se namísto šikmých uvozovek psaly rovné, a to z jakéhokoliv důvodu, tak se nejedná o nic složitého. Pouze musíte přesně vědět, kam klepnout – klasicky byste asi na tuto funkci nepřišli. Postupujte tedy následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPadu či iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a klepněte na kolonku Obecné.

kde lokalizujte a klepněte na kolonku Na další obrazovce pak opět sjeďte o kus níže a rozklikněte možnost Klávesnice.

a rozklikněte možnost Tímto se ocitnete v kompletním nastavení pro softwarovou klávesnici.

Zde už jen stačí v kategorii Všechny klávesnice najít funkci Chytrá interpunkce, kterou deaktivujte.

Tímto způsobem tedy můžete na vašem iPadu (či iPhonu) deaktivovat psaní šikmých uvozovek a nahradit je těmi rovnými. To se hodí v různých programech, které nemusí tyto „chytré“ uvozovky akceptovat a vyžadují ty rovné. Pravdou je, že některé aplikace zvládnou šikmé uvozovky přetvořit automaticky, to ale rozhodně není pravidlem. Pokud se tedy někdy ocitnete v situaci, kdy budete muset psaní šikmých uvozovek deaktivovat, tak nyní již víte, jak na to.