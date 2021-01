Hodnota Bitcoinu se prodce propadla

Bublina částečně splaskla. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky v krátkosti popsat vývoj hodnoty kryptoměny Bitcoin. Ta byla ještě v neděli velmi solidních 40 986 dolarů a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl v brzké době dostavit propad. Přesto se tak však stalo a to doslova přes noc – dnes ráno má totiž Bitcoin hodnotu “pouhých” 32 377 dolarů – propadl se tedy o více než 8000 dolarů, tedy v přepočtu asi 172 tisíc korun. Jak se bude vyvíjet v následujících dnech je nicméně v tuto chvíli nejasné.