Jaké plány má SpaceX na rok 2021

SpaceX konec roku nevyšel zrovna podle představ, jelikož došlo k explozi prototypu vesmírné lodi Starship. Společnost ale nelenila a už začala s testováním dalšího prototypu zvaného SN-9, který měl ovšem také drobnou nehodu v hale. Tento prototyp se liší od SN-8 jen minimálně a největší změnou je pravděpodobně tlakování sekundární nádrže heliem a ne methanem. Během ledna by mělo dojít k hlubšímu testování. Prvně půjde o zažehnutí všech tří motorů Raptor. Chvíli poté by měl proběhnout testovací let, jenž by měl být podobný tomu u SN-8, a sice vzlet do určité výšky následovaný přistáním. SpaceX ovšem nelení a připravuje spoustu dalších prototypů. SN-10 je například před dokončením. Pokud jde o samotné testovací lety Starship, americká společnost plánuje průměrně dva lety měsíčně, přičemž má jít o rychlejší lety do vyšších výšek, při nichž se začnou testovat i keramické tepelné štíty.

Později má dojít také k testování prvního prototypu dvaasedmdesát metrů vysoké nosné rakety Super Heavy. Test by měl spočívat ve skoku do 150 metrů za použití dvou až čtyř motorů Raptor (raketu má ve finále pohánět až 28 těchto motorů). Půjde-li vše podle plánu, ještě letos by mohlo dojít k letu této nosné rakety se Starship na oběžnou dráhu Země. Raketa Super Heavy by se alespoň zpočátku měla vracet obdobně jako rakety Falcon 9, nicméně plán SpaceX je takový, že časem začne raketu „chytat“ během přistání speciální rameno na věži na startovní rampě. Raketa by tak nepotřebovala nohy, díky čemuž by byla lehčí a byly by sníženy výrobní náklady. Nicméně i Elon Musk přiznává, že takové řešení je opravdu složitě.