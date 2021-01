5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (7. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Aplikace Any Media Info vám dokáže v okamžiku poskytnout všechny známé informace o vašich audio a video souborech. Za zmínku také rozhodně stojí velice jednoduché použití, kdy do programu stačí dané položky pouze přetáhnout a máte prakticky hotovo. Tento nástroj samozřejmě podporuje téměř všechny nejpoužívanější formáty a zároveň umí výsledky exportovat v podobě strukturovaného JSON souboru.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy například jedna skladba hrála příliš potichu, kdežto ta následující až přespříliš „řvala?“ Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci Audio Normalizer – Mp3 Gain. Tento nástroj se totiž stará o automatickou úpravu hlasitosti, abyste takovýmto situacím předešli.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Zakoupením aplikace HQ Photo Enlarger získáte parádní nástroj, který vám umožní pracovat s vašimi fotografiemi. Tento program si totiž hravě poradí s přiblížením určité části snímky, kdy se zároveň dokáže postarat o to, aby se výsledný (přiblížený) snímek co možná nejlépe zaostřil. Jak to celé funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Další aplikace, která taktéž pracuej s vašimi fotografiemi, je Photo Art Filters: DeepStyle. Jak již samotný název napovídá, tento program vám poskytne řadu nejrůznějších filtrů, díky kterým můžete své obrázky prakticky okamžitě proměnit do podoby uměleckého díla (například olejová malba, mozaika, anime, komiks a podobně). Program navíc využívá umělou inteligenci, díky čemuž se o vše postará za vás.

Původní cena: 379 Kč (Zdarma)

Pokud se řadíte mezi milovníky strategií, tak už jste pravděpodobně o chystaném titulu HUMANKIND již slyšeli. V této hře na vás totiž čeká řada zábavy a výzev, kdy doslova přepíšete celou historii lidstva. Vrátíte se totiž zpět v čase a budete ovládat lidstvo od úplných začátků, kdy budete moci vyvinout vlastní kultury a kompletně změnit zmiňovanou historii do té nejunikátnější podoby. Kam až se vám podaří posunout lidstvo? Hra je nyní k dispozici v režimu předobjednávky s 17% slevou a vyjít by měla 22. dubna letošního roku.