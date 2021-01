V App Store je první hra s podporou ovládání klávesnicí a myší

Temné akční RPG Pascal’s Wager se díky nejnovějšímu updatu stalo první hrou na iPad, která plně podporuje ovládání s myší a klávesnicí. Podporu vývojáři z Giant Network přidli v aktualizaci 1.6.2. K jejímu zprovoznění budete potřebovat iPadOS ve verzi 14 nebo vyšší. Podporu klávesnice nabídlo na iOS už množství jiných her, jako Civilization VI nebo XCOM 2, žádná však nepodporovala společně s klávesnicí i myš. Není náhodou, že právě tahle hra se stala průkopníkem nových možností ovládání. Pascal’s Wager v minulosti Apple již několikrát velebil jako jednu z nejlepších her, kterou si na iPadu můžete zahrát. Hru ovšem již od počátku trápilo krkolomné ovládání na dotykových displejích. To jste mohli v minulosti vyřešit pouze pomocí připojení ovladače. Klávesnice s myší se však podle všeho ke hraní více jak dvacetihodinového dobrodružství hodí ještě lépe.

Pascal’s Wager je odpovědí na popularitu takzvaných souls-like her. Ty se dostaly na výsluní společně s vydáním prvních Dark Souls v roce 2011 a na vrcholu oblíbenosti se drží od té doby prakticky neustále. Mobilní obdoba od Giant Network si ze slavných sourozenců vypůjčuje charakteristickou obtížnou hratelnost společně s temným výtvárným stylem, podtrhujícím bezútěšnost herního světa. A hra se dle kritických ohlasů může se svými rivaly bez ostychu srovnávat.