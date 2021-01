Nvidia nelení a snaží se pokrýt trh s grafickými kartami co nejvíce. Grafická karta GeForce RTX 3060 Ti dostane ještě o něco výkonnějšího sourozence. Na cestě je totiž údajně RTX 3060 Ultra, která by měla být představena na CES 2021. Do vínku by měla dostat 12 GB GDDR6 vRAM a tři ventilátory. Cena by se měla pohybovat okolo 450 dolarů. Nicméně na přesné údaje si musíme ještě chvíli počkat.