Steam překonal další hranici v počtu aktivních hráčů v jeden moment. Dne 2. ledna tohoto roku v jednu chvíli hrálo 25 415 080 uživatelů. Mezi hráči jsou nejoblíbenější herní tituly CS: GO, DOTA 2 a PUBG. U singleplayerových her je to momentálně Cyberpunk 2077, Stardew Valley, GTA 5 a Rust. Steam si tedy vytyčil další cíl, kterým je 30 milionů aktivních hráčů.