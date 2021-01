Nejlepší fitness aplikace pro Apple Watch, které vám pomohou splnit novoroční předsevzetí

S příchodem nového roku si mnoho z nás stanovuje všemožná předsevzetí. Někdo by chtěl přestat kouřit, někdo začít zdravě jíst a někdo zase začít cvičit. Jestliže patříte mezi jedince, kteří se každým rokem snaží začít žít zdravě, a cítíte, že právě 2021 je ten rok, kdy se všechno změní, tak mi nezbývá nic jiného než vám popřát mnoho zdaru. Se zdravým životním stylem vám v moderní době mohou pomoci Apple Watch, a to společně s různými fitness aplikacemi. V tomto článku se společně podíváme na XX nejlepších fitness aplikací pro Apple Watch, které vám pomohu splnit nejen vánoční předsevzetí.

SmartGym

Aplikace SmartGym nabízí nespočet různých cvičení a workoutů, které můžete spustit přímo ze zápěstí, tedy z aplikace pro Apple Watch. Dobrou zprávou je, že SmartGym počítá i s nejnovějšími funkcemi, kterých jsme se dočkali s příchodem watchOS 7. Díky tomu si tak můžete na oblíbený ciferník nastavit hned několik odlišných komplikací, které vás budou o cvičení informovat. Nechybí ani funkce, u které bylo využito umělé inteligence – ta vám dokáže sestrojit cvičební plán přímo šitý vám na míru. Veškeré cvičení si samozřejmě můžete zaznamenávat, stejně tak jako váš pokrok.

Aplikaci SmartGym stáhnete pomocí tohoto odkazu

Liftr – Workout Tracker

Pokud patříte mezi jedince, kteří chtějí prostřednictvím silových tréninků budovat především sílu, tak se vám bude líbit aplikace Liftr. V rámci této aplikace si můžete vést různé záznamy o tom, kolik „zvedáte“ u určitých typů cvičení. Nechybí samozřejmě možnost pro sestavení vlastních tréninků, mimo to si můžete zobrazit přehledné grafy, ve kterých lze sledovat váš pokrok. Správné provedení jednotlivých cviků si můžete zkontrolovat prostřednictvím animovaných obrázků. Nechybí samozřejmě aplikace pro Apple Watch, v rámci které lze využít například minutku a mnoho dalšího.

Aplikaci Liftr stáhnete pomocí tohoto odkazu

Nike Run Club

Jestliže chcete zhubnout anebo si vybudovat kondici, tak můžete začít běhat. Právě běhání je pro většinu uživatelů nejlepší možností – stačí se obléct a vyrazit. K běhání nepotřebujete žádné zvláštní nástroje, stačí vám pohodlné boty. Pokud si navíc k běhu dáte do uší sluchátka, tak se můžete nechat motivovat, popřípadě se můžete zaposlouchat do podcastů. Mezi jednu z nejznámějších aplikací, které dokáží monitorovat běh, patří Nike Run Club. Ať už patříte mezi naprosté začátečníky, anebo naopak mezi profesionální běžce, tak si NRC zamilujete. V rámci NRC se můžete těšit na sledování běhu pomocí GPS, speciální běžecké programy, motivující výzvy či personalizované plány pro splnění všech vašich cílů. Samozřejmostí je propracovaná aplikace pro Apple Watch.

Aplikaci Nike Run Club stáhnete pomocí tohoto odkazu

Streaks Workout

Aplikace Streaks, která vám může pomoci s vytvořením denních návyků a rutin, je velmi oblíbená. Streaks Workout jde na to velmi podobně, jak už ale název napovídá, tak se zaměřuje pouze na cvičení. V rámci Streaks Workout se nachází mnoho různých kolekcí cvičení, které si můžete spustit prakticky kdekoliv a kdykoliv, bez nutnosti vlastnit speciální vybavení. Veškerá cvičení můžete v rámci Streaks Workout spustit přímo z vašeho zápěstí. Cvičení jsou rozdělaná do kategorií podle své délky (od cca 6 minut do 30 minut), vytvářet si můžete samozřejmě také vlastní cvičení. Pokud aplikaci propojíte s Apple Music, tak si můžete přímo ve Streaks Workout nechat přehrávat hudbu.

Aplikaci Streaks Workout stáhnete pomocí tohoto odkazu

7 Minute Workout

Pokud patříte mezi jedince, kteří celý den pracují, a nemáte na cvičení příliš času, tak se i vám bude hodit aplikace 7 Minute Workout. Jak už název aplikace napovídá, tak v ní získáte přístup k sedmiminutovým cvičením. Může se zdát, že cvičení po dobu sedmi minut není nic extra – určitá cvičení v rámci 7 Minute Workout jsou ale ve skutečnosti tak moc intenzivní, že i po sedmi minutách budete mít dost. V rámci jednoho cvičení vám aplikace poskládá celkově 12 intenzivních cviků, kdy každý z nich trvá 30 sekund – samozřejmě nechybí ani pauzy. Sedmiminutová cvičení můžete spustit přímo z Apple Watch.

Aplikaci 7 Minute Workout stáhnete pomocí tohoto odkazu

Strava

Aplikace Strava patří již po dobu několika let mezi jedničku v oboru. Pokud si aplikaci Strava nainstalujete, tak díky ní pomocí Apple Watch můžete zaznamenávat všemožné druhy aktivity, například běhání, plavání, jízdu na kole a workout. Každý záznam si poté můžete podrobně prohlédnout a zjistit, jakou jste například urazili vzdálenost, jaká byla vaše rychlost či převýšení, anebo třeba kolik jste spálili kalorií. Mimo jiné si můžete nechat zobrazit speciální trasy a mapy, které vás mohou provést zajímavými místy. Strava disponuje jednou z největších databází všemožných tras a trailů. Motivovat vás pak mohou měsíční výzvy, ve kterých se můžete předhánět s ostatními uživateli.

Aplikaci Strava stáhnete pomocí tohoto odkazu

Pedometer++

S pomocí vašimi jablečnými hodinkami můžete samozřejmě relativně přesně sledovat, kolik během dne ujdete kroků. Tento údaj patří mezi jeden z těch základních, ve finále je ale samozřejmě relativně důležitý. Pokud vás již nebaví sledovat jednoduché číslo, které ukazuje, kolik kroků jste ušli, a hledáte nějakou propracovanější aplikaci, tak sáhněte po Pedometer++. Tato aplikace nabízí hned několik funkcí pro sledování počtu kroků, díky kterým zůstanete motivováni – nechybí tedy různé výzvy a cíle. Kromě počtu kroků vám dokáže zobrazit celkovou ušlou vzdálenost, aktivní kalorie, anebo srdeční tep.

Aplikaci Pedometer++ stáhnete pomocí tohoto odkazu

Pocket Yoga

Aplikace Pocket Yoga dokáže přímo na vašich Apple Watch zobrazit hned několik různých yoga cvičení, které se v poslední době těší obrovské oblibě. Konkrétně si v této aplikaci můžete zobrazit celkově 27 různých cvičení, která se samozřejmě liší svou obtížností a délkou. Na své si přijdou jak začátečníci, tak samozřejmě i pokročilí. Pro správné provedení jednotlivých cviků se vám zobrazí detailní obrázky a popisy. Vše, co pro cvičení yogy potřebujete, je cvičební podložka. Před tu si postavte váš iPhone, popřípadě sledujte vše na Apple Watch, a spusťte Pocket Yoga, která se postará o vše ostatní.

Aplikaci Pocket Yoga stáhnete pomocí tohoto odkazu

Zones for Training

Jestliže se ve cvičení alespoň trochu vyznáte, tak dost možná znáte pojem HIIT anebo kardio. U těchto typů cvičení se snažíte dostat srdeční tep na určitou hranici, při které jste schopni efektivně spalovat kalorie. Dá se tedy říci, že existují určité zóny, díky kterým můžete zlepšovat svou kondici. Pro jednoduché pochopení těchto zón je k dispozici aplikace Zones for Training. Po spuštění na Apple Watch se vám zobrazí váš aktuální tep společně s barvou, která určuje, v jaké zóně se aktuálně nacházíte. Pokud si chcete hrát se srdečním tepem za účelem zlepšení kondice, tak je aplikace Zones for Training přímo pro vás.

Aplikaci Zones for Training stáhnete pomocí tohoto odkazu

Další

Fitness aplikací pro Apple Watch je k dispozici opravdu nespočet. Výše jste se mohli dočíst o celkově devíti aplikacích, které patří mezi velmi oblíbené. Je samozřejmě možné, že zrovna vy máte nějakou oblíbenou aplikaci, která se v seznamu neobjevila. Nejedná se však o záměr, každému jen vyhovuje něco jiného. Níže naleznete seznam dalších zajímavých fitness aplikací, které by se vám mohly líbit: