Autopilot Tesly je čím dál lepší. Trasu 600 kilometrů zvládl s jediným zásahem člověka

Budoucnost má spočívat také v autonomním řízení. Jedním z velkých průkopníků této technologie je společnost Tesla. Je ovšem nutné říct, že autonomie vozidel není ještě zdaleka bezchybná. Asi ale uznáme, že je v pokročilém stadiu, což dokazuje níže uvedené video Tesly Model 3 s funkcí Full Self-Driving (FSD), která urazila sama 600 kilometrů ze San Francisca do Los Angeles. Je na místě poznamenat, že řidič přece jen do řízení jednou zasáhl, a to za situace, kdy narazil na nepořádek ve vozovce. Sám autor videa řekl, že jízda dokonalá nebyla, čehož si můžete sami ve videu několikrát všimnout.