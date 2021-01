Jakýmsi ekvivalentem pro americkou Teslu v Číně je automobilka Nio. Ta odhalí v sobotu 9. ledna nový vůz, který by měl mít opravdu dlouhý dojezd. Má jít o liftback, jenž dostane do vínku 150kWh baterii (Tesly mají zatím maximum 100kWh). Dle odhadů by měl mít vůz dojezd zhruba 800 kilometrů. Při dynamické jízdě či v zimě potom 600 kilometrů. Kromě dlouhého dojezdu by mělo auto disponovat plnou autonomií.