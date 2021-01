Apple Watch vás zřejmě budou brzy “nutit” k ještě aktivnějšímu způsobu života

Jestli se Apple Watch nedá něco upřít, je to jejich neutuchající snaha přimět vás ke zdravému životnímu stylu skrze dostatek pohybu. Upomínky na pohyb a potažmo další funkce s ním spojené sice lze samozřejmě vypnout, pro mnohé z nás jsou však skutečným motorem pro naší každodenní aktivitu, která je navíc díky nim ještě zábavnější. Apple si je své schopnosti zpříjemnit pohyb svým uživatelům dle všeho velmi dobře vědom a jak se podle bety iOS 14.4 zdá, rád by proto udělal v tomto směru další krok vpřed. Hodinky totiž hodlá podle všeho obohatit novou upomínkou “Time to Walk”, která bude pravděpodobně obdobou “Time to Stand” nebo chcete-li Je čas vstát.

Novinka, která objevila v posledních betách operačních systémů, zatím bohužel nefunguje a my si tak můžeme vyvodit její funkčnost jen z popisu, který je v nastavení k dispozici. Z toho kromě jakéhosi odkazu na “Time to Stand” vycházejícího s názvu funkce nalezneme mimo jiné i informace o zvukových trénincích spustitelných na Apple Watch právě při plnění cílů chůze. U těch není nicméně zatím jasné, zda budou dostupné všem, jen v některých zemích či budou vázané na službu Fitness+, která nedávno odstartovala v USA.

V tuto chvíli visí otazníky i nad tím, kdy bude novinka zprovozněna. Jako poměrně pravděpodobné se sice jeví její vydání spolu s příchodem iOS 14.4 a dalších nových verzí operačních systémů Applu, pokud však nepůjde její vývoj tak jak má, nebylo by překvapivé, kdyby se svět jejího spuštění dočkal až později. Vše v tomto směru ukáže až čas – ani samotný Apple totiž zatím novinku nekomentoval.