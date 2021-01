Asi každému z nás už někdy v e-mailové schránce přistál nějaký nevyžádaný mail. Mnoho nevyžádaných zpráv se samozřejmě automaticky filtruje do SPAMu, čas od času ale může něco „proklouznout“, popřípadě vás může začít obtěžovat nějaká konkrétní existující osoba. Přesně pro tyto účely je k dispozici blokování určitých kontaktů, a to jak v aplikaci Mail, tak aplikaci Zprávy. Pokud si do seznamu blokovaných kontaktů někoho přidáte a dotyčný vám pošle e-mailovou zprávu, tak se ve výchozím nastavení klasicky zpráva objeví v příchozích a pouze se označí. Jak nastavit, aby se takový zprávy automaticky přesunuly do koše?

Jak na iPhone v Mailu nastavit, aby se zprávy od zablokovaných příjemců automaticky mazaly

Jestliže patříte mezi uživatele nativního e-mailového klienta s názvem Mail a chcete změnit nastavení chování zpráv, které přijdou od zablokovaných kontaktů, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu (či iPadu) otevřeli nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a klepněte na možnost Pošta.

V této sekci opět sjeďte níže, kde v kategorii Vlákna rozklikněte kolonku Blokované.

Zde by měla být aktivní funkce Označit odesilatele. Pokud není, tak ji pomocí přepínače aktivujte.

Pokud není, tak ji pomocí přepínače Níže se zobrazí další možnosti v sekci Akce, kde je nativně zaškrtnutá možnost Ponechat v příchozích.

kde je nativně zaškrtnutá možnost Ponechat v příchozích. Chcete-li automaticky příchozí e-maily od blokovaných kontaktů mazat, tak zaškrtněte Přesunout do koše.

Výše uvedeným způsobem můžete jednoduše docílit toho, že příchozí zprávy od blokovaných kontaktů vůbec neuvidíte v příchozích. Osobně si myslím, že právě tohle nastavení je ideální – k čemu vám totiž je blokování, když určité nevyžádané zprávy stejně uvidíte v příchozích. Chcete-li si na vašem iPhonu zablokovat nějaký kontakt, tak přejděte do Nastavení -> Pošta -> Zablokováno -> Přidat nový kontakt… Nutno podotknout, že seznam blokovaných kontaktů se synchronizuje jednak napříč aplikacemi (Mail a Zprávy), a jednak také napříč všemi vašimi zařízeními, které máte vedené pod stejným Apple ID.