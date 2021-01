IKEA dala do svých obchodů makety nových herních konzolí. Mají pomoct s výběrem nábytku

Jakmile to dostupnost dovolí, do mnoha domácností ve světě zamíří konzole nové generace, a sice PS5 a Xbox Series X/S. Pokud v současné době nakupujete nábytek, možná přemýšlíte, jak a kam novou konzoli umístíte. Tento problém velmi elegantně vyřešila IKEA, která do svých obchodů umisťuje makety nových konzolí. Účel je jasný. Makety mají pomoct zákazníkům vybrat takový nábytek, který bude pro konzole jako dělaný.