Alkoholové kalkulačky do App Store už nedostanete, Apple jim vystavil stopku

Alkoholové kalkulačky dostupné skrze webové stránky či aplikace se těší mezi lidmi dlouhodobě poměrně velké oblibě. Jejich spolehlivost sice není v žádném případě stoprocentní, jelikož se výsledky počítají podle obecných vzorců, určitou představu o hladině alkoholu v krvi však člověku poskytnou, díky čemuž si tak lze udělat vcelku dobrý obrázek o tom, zda již mohu řídit či by bylo lepší raději ještě nějakou chvíli počkat. Mechanismus pro hrubé zjištění alkoholu v krvi se však přestal nedávno líbit Applu, který začal alkoholové kalkulačky fungující na bázi vyplnění vypitého množství alkoholu a základních tělesných měr v tichosti likvidovat ve svém App Store.

Na nynější postoj Applu k alkoholovým kalkulačkám nás jako první upozornil náš čtenář Radek Š., kterému tímto děkujeme. Radek je totiž vývojářem, který do jedné ze svých aplikací – konkrétně do aplikace Beerly – alkoholovou kalkulačku před nějakým časem implementoval a který se nyní při snaze o celkovou aktualizaci aplikace setkal s odmítnutím ze strany Applu. Kvůli existenci alkoholové kalkulačky v aplikaci totiž kalifornský gigant odmítá update aplikace schválit a to až do té doby, než kalkulačka z aplikace zmizí. Odůvodnění tohoto rozhodnutí je pak vcelku jednoduché – na data z kalkulačky se nedá s ohledem na jejich výpočty spolehnout, což porušuje určitá pravidla App Store. Jedinou možností, jak alkoholovou kalkulačku do App Store dostat, je pak v tuto chvíli její propojení se speciálním hardwarem, který by byl schopen množství alkoholu v krvi fyzicky monitorovat.

Jelikož “náš” vývojář kalkulačku ze své aplikace odstranit nechce, nezbývá mu nic jiného, než se s updaty Beerly rozloučit a tím ji de facto odsoudit k pomalé smrti. Nutno nicméně podotknout, že stejné rozhodnutí učinila naprostá většina vývojářů, kteří v minulosti aplikace, jejichž součástí je i alkoholová kalkulačka, do App Store umístili. Vydedukovat to lze z toho, že při hledání alkoholových kalkulaček naleznete v obchodě s aplikacemi jen softwary staršího data, potažmo aplikace, které se dlouhou dobu nedočkaly update.