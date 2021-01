5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (5. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud častokrát pracujete s nejrůznějšími dokumenty ve formátu PDF a už několikrát jste se ocitli v situaci, kdy jste potřebovali tyto soubory převést do jiných formátů, zbystřete. S tímto si totiž hravě poradí aplikace Any PDF Converter Pro, která dokáže dokument převést například do podoby DOCX, XLSX, PPTX, elektronické publikace, RTF, HTML a podobně. Program se navíc pyšní technologií OCR neboli optickým rozpoznáváním znaků, díky čemuž vám umožní s daty nadále pracovat.

Původní cena: 549 Kč (499 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Any Video Clipper – Trim & Cut se stane vaší pravou rukou v momentech, kdy budete potřebovat zkrátit či různě sestříhat vaše videa. Program navíc pochází od stejného vývojáře jako výše zmiňovaná aplikace a pyšní se vcelku jednoduchým uživatelským prostředím.

Původní cena: 229 Kč (Zdarma)

Aplikace Sizey: Aspect Ration Calculator cílí především na grafiky, designéry, vývojáře a podobné, kteří při své práci potřebují vzít v potaz poměr stran. Tento program naštěstí dokáže poměrně snadno a rychle na základě zadaných dat spočítat chybějící informace a o poměru stran vás tak ihned informovat.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Jestliže hledáte nějaký praktický a především tedy jednoduchý nástroj, který by si dokázal poradit s odstraněním pozadí z vašich snímků, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Super PhotoCut Pro. S pomocí chytrých algoritmů program sám dokáže identifikovat subjekt a z obrázku jej prakticky vystřihnout.

Původní cena: 1 050 Kč (649 Kč)

Pokud byste rádi vstup do nového roku oslavili nějakou kvalitní hrou, máme pro vás skvělý tip. Aktuálně se totiž do úžasné akce dostal balíček Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, který je nyní k dostání za zlomek ceny. V této hře se zhostíte role ikonické Lary Croft a vydáte se vstříc dobrodružství, kdy se potkáte s řadou nepřátel, záhad a skvělým příběhem. Součástí balíčku je mimo hry také trojice DLC, které značně rozšíří vaše možnosti.