Majitelé sluchátek AirPods Max si stěžují na první problémy

Při pohledu na cenovku nedávno představených sluchátek AirPods Max by nejednoho jablíčkáře mohlo napadnout, že se musí jednat ve všech směrech o naprosto dokonalý produkt. Pravda je však bohužel někde jinde. Ani AirPods Max se totiž nevyhnuly porodní bolesti, které provází prakticky každý Apple produkt po jeho představení. Ty jejich mají co do činění s kondenzací vody na jejich vnitřních hranách.

Kondenzace sama o sobě není žádný překvapivý jev. Problém je však v tomto případě především to, že sluchátka nenabízí žádnou odolnost proti potu a vodě, ale i přesto nemají kondenzaci vyřešenou například systémem odvětrávání či čímkoliv podobným. Že se přitom s tímto problémem není těžké setkat potvrzuje na sociálních sítích a diskuzních fórech čím dál více uživatelů, kteří poukazují na to, že se s kondenzací potkávají jak při sportování či jiných tělesně náročných aktivitách, tak i při běžném dlouhodobějším nošení. Už samotný vznik vodních kapek ve sluchátkách lze označit za nepříjemnost. Když k této skutečnosti pak dále přičteme i fakt, že tyto kapky dokáží částečně vyřadit z provozu senzory pro rozpoznání nasazení na uši a potažmo sluchátka teoreticky i poškodit (kvůli absenci ochrany proti vodě), dostáváme první relativně závažný problém, který by měl začít Apple co nevidět řešit. Je nicméně otázkou, zda jej je schopen vyřešit jinak než stažením všech distribuovaných sluchátek z prodeje a jejich nahrazením upravené verze, které bude mít problém například právě určitým typem odvětrávání vyřešen. Vše však v tomto směru ukáže až čas.