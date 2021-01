Koronavirus, Prymula i Slunečná: Co Češi v loňském roce nejvíce googlili?

Rok 2020 je již před pár dny skončil a nám tak v souvislosti s ním nezbývá už nic jiného, než si jej připomenout v nejrůznějších přehledech. Jeden velmi povedený si připravil jako již tradičně Google. Ten totiž prozradil, jaká hesla byla jak ve světě, tak i v jednotlivých zemích nejvíce vyhledávána nebo chcete-li googlena.

Nejgooglenější hesla České republiky pro rok 2020 asi nikoho přespříliš nepřekvapí. Trendem roku byl koronavirus, který následovaly volby USA, ČT24, Google Classroom a Ministerstvo zdravotnictví. Mezi českými osobnostmi byl nejvyhledávanější Roman Prymula, kterého následoval Adam Vojtěch, Jaroslav Flegr, Kazma a Jordan Hay. Co se pak týče zahraničních osobností, první místo pro sebe získal Joe Biden následovaný Donaldem Trumpem, Billie Eilish, Kamalou Harris a Kim Čong-unem. Smutný žebříček nejvyhledávanějších zesnulých ovládl Kobe Bryant, po kterém následovali Chadwick Boseman, Diego Maradona, Eva Pilarová a George Floyd. Pokud by vás pak zajímaly české televizní pořady, nejvyhledávanější byla Slunečná běžící na Primě, kterou následovala novácká Svatba na první pohled, Peče celá země (ČT1), Masterchef a Superstar (Nova). Poměrně vtipná hesla se dostala do TOP sekce výrazů začínajících na Jak. Nejvíce vyhledávaným “jak” výrazem totiž bylo Jak vyrobit roušku, který byl následovaný výrazem Jak nosit roušku. Třetí místo obsadil dotaz Jak naladit ČT3, čtvrté pak Jak vyrobit dezinfekci na ruce a páté místo získala otázka Jak upéct husu.

Co se týče celosvětového vyhledávání, i to opanoval v trendech i novinkových tématech koronavirus. Nejvyhledávanějším hercem se stal Tom Hanks, sportovcem Ryan Newman, hrou Among Us, filmem Parazit, zemřelým Kobe Bryant, člověkem Joe Biden či televizní show Tiger King. Kompletní tabulky celosvětového vyhledávání si můžete prohlédnout zde.