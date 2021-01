Konec mlžení: Poskytovatelé vám musí nově prozradit reálnou rychlost internetového připojení

Setkali jste se při zařizování internetového připojení ve vašem domě, potažmo na telefonu ze strany poskytovatele slibů o astronomických rychlostech, které se však v praxi ukázaly jako zcela mimo realitu? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Triky využívané operátory a poskytovateli spojené s klamáním spotřebitelů skrze uvádění rychlostí, kterých je jejich připojení schopné dosáhnout jen velmi sporadicky, totiž nyní díky novele v pravidlech ČTU nadobro končí. To jinými slovy znamená, že se při zařizování internetového připojení budeme nyní setkávat již jen s rychlostmi, která síť reálně po většinu svého času nabízí.

ČTU se na reálnou rychlost internetového připojení v souvislosti s rychlostmi udávanými poskytovateli zaměřil již v létě loňského roku, přičemž výsledky jeho zjištění byly naprosto alarmující. Velkou odchylku od reálné rychlosti totiž zaznamenali kontroloři u celých 16 % kontrolovaných přípojek. Velmi zajímavé je pak i to, že 36 % kontrolovaných přípojek dokonce ani technicky neoplývalo vlastnostmi, které by skrze ně umožnily přijímat poskytovatelem uváděnou maximální rychlost internetu. De facto by se tedy dalo říci, že poskytovatel sám celou dobu počítal s tím, že svým klientům internet s rychlostí, na kterou je lákal, nikdy nedodá. A právě to se nyní konečně mění. “Operátor (poskytovatel) již nebude moci říct, že nabízí 100 Mbit/s, když ta služba poběží stomegabitovou rychlostí jen třeba jednu minutu denně. To už nepůjde,” nechala se slyšet v minulosti předsedkyně ČTÚ Hana Továrková.

Novinka, která platí od začátku letošního roku, je bez jakékoliv nadsázky pro koncové uživatele velmi užitečná. Výběr internetového připojení totiž bude díky ní jednak mnohem snadnější a jednak i daleko transparentnější. Nezbývá tedy než doufat, že si poskytovatelé internetu nenajdou další kličku v pravidlech, kterou by byli schopní koncové zákazníky balamutit.