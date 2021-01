Rodinné sdílení v rámci jablečných zařízení má hned několik různých výhod. Pokud si například koupíte nějakou aplikaci, tak po k ní po koupení automaticky dostane přístup celá rodina a jednotliví členové ji nemusí znova kupovat. Využít můžete také rodinné předplatné Apple Music, popřípadě kompletní balíček jablečných služeb Apple One. Co ale dělat, pokud už z jakéhokoliv důvodu nechcete Apple Music a další služby s rodinným příslušníkem sdílet, popřípadě pokud chcete rodinné sdílení kompletně deaktivovat? Na to se podíváme v rámci tohoto článku.

Jak na iPhone vypnout rodinné sdílení

U jednotlivých členů bohužel nemůžete individuálně nastavit, k jakým službám v rámci rodinného sdílení budou mít přístup. Chcete-li tedy někomu přístup ke službám odepřít, musíte ho z rodinného sdílení kompletně odstranit. Postupovat stačí následovně, berte však v potaz, že musíte být organizátor rodiny:

Prvně na vašem iPhonu otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky klepněte na váš profil.

Po rozkliknutí otevřete níže sekci Rodinné sdílení.

Zobrazí se kompletní přehled rodiny se členy a se službami, které sdílíte.

Z této sekce si vyberte konkrétního uživatele, kterému chcete přístup ke sdíleným službám odepřít.

Nakonec už jen stačí, abyste ve spodní části profilu klepnuli na možnost Odebrat uživatele z rodiny.

Poté akci ve spodní části obrazovky potvrďte.

Chcete-li rodinné sdílení kompletně vypnout pro veškeré členy, tak se opět nejedná o nic složitého – stačí rodinu rozpustit. V tomto případě opět přejděte do Nastavení -> váš profil -> Rodinné sdílení, kde klepněte na vaše jméno. Nakonec níže stačí, abyste klepnuli na možnost Zastavit používání Rodinného sdílení. Nakonec stačí akci samozřejmě potvrdit. Pokud máte v rodině nějaké dítě, tak je před rozpuštěním nutné, abyste jej přiřadili k jiné rodině. V opačném případě nebudete mít možnost rozpuštění k dispozici a budete muset odstranit jednotlivé členy.