Funkční počítač Apple 1 s podpisem Steva Wozniaka se vydražil za více než 15 milionů korun

Během posledních dnů dnes již loňského roku proběhla aukce zřejmě nejvzácnějšího počítače Apple 1, který se doposud v aukční síni objevil. Počítač prošel pečlivým restaurováním od jednoho z největších odborníků na historické počítače na světě, kterým je Corey Cohen. Ten mu navrátil nejen původní vzhled, ale především pak funkčnost. Počítač je plně funkční a před samotnou aukcí absolvoval test, během kterého byl bez jediného problému v provozu po dobu osmi hodin. Už to, že je počítač v perfektním stavu a plně funkční, by jej řadilo mezi pár kousků na světě, které lze zapnout, ovšem tím výčet jeho výjimečnosti zdaleka nekončí. Kromě samotného počítače, respektive základní desky, která tvořila celý počítač získal vítěz aukce také veškeré příslušenství, které bylo možné v době, kdy Steve Wozniak a Steve Jobs uvedli Apple 1 do prodeje dokoupit. Jedná se o originální Apple Cassette Interface, klávesnici Datanetics, monitor Sanyo, kazetový přehrávač Panasonic a také krabici pro přenášení počítače.

Nechybí ani veškeré dokumenty a návody a vše je navíc uloženo v původní krabici, která je podepsána Stevem Wozniakem. Díky tomu se vítězný příhoz vyšplhal na částku 736 862,50 amerických dolarů, tedy zhruba 15 750 000 korun. Jedná se tak o jeden z nejdražších počítačů Apple 1, které se vydražily v akčních domech. Pokud zvážíme, že původně Apple prodával svůj počítač Apple 1 za ďábelských 666,66 dolarů, jedná se od roku 1976 o skutečně velmi dobré zhodnocení. Je otázkou, na jakou částku se do budoucna tyto počítače v aukcích dostanou a zda se objeví ještě raritnější kousek, ten by však musel obsahovat kromě všeho výše uvedeného snad už jen podpis Steva Jobse, protože nic víc, co by mohlo navýšit cenu mě již nenapadá.