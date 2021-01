Česká herní pecka Kingdome Come zřejmě dorazí na Nintendo Switch

Středověká hra od českého studia Warhorse se zřejmě podívá na kapesní konzoli od Nintenda. Informace pochází přímo z japonských stránek Nintenda, kde v sekci očekávaných her je k vidění Kingdome Come: Deliverance Royal Edition. Nemusí jít ovšem přímo o port. Třeba půjde o hraní přes cloud, což bylo k vidění minulý rok v Japonsku u Resident Evil 7. Hra by měla vyjít 18. února.