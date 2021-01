Nejlepší mobilní aplikace na hory

Zima je v plném proudu a návštěva hor je jednou z možností, jak trávit volný čas. Na lyžování ve vašem oblíbeném resortu můžete bohužel vzhledem ke Covidu zapomenout, hory však nabízí mnoho dalších způsobů vyžití. V tomto článku se podíváme na několik aplikací, na které byste při návštěvě hor neměli ve vašem telefonu zapomenout.

Začněme aplikací, která své uplatnění nemá pouze na horách, ale každý horal nebo kdokoliv, kdo se chystá na nějakou větší tůru v kopcích, by na ní rozhodně neměl zapomenout. Jde o aplikaci Záchranka, která vám může v krušných situacích doslova zachránit život. Jedná se o oficiální aplikaci Zdravotnické záchranné služby ČR a tomu také odpovídá její funkčnost. Primárně slouží ke kontaktování záchranné a horské služby, pričemž součástí každého SOS je také přesný údaj o vaší poloze a další osobní informace, které o sobě do aplikace vložíte. Kromě toho aplikace nabízí mapové podklady s nejbližšími prvky a vybavením pro první pomoc, jednoduché návody na poskytnutí první pomoc či možnost videohovoru z místa incidentu. Pro pobyt v českých horách jde opravdu o nutnost, kterou by měl mít každý ve svém telefonu.

Bezpečnostní stránku věci máme za sebou, nyní se podíváme na zoubek navigaci v terénu. Navigačních aplikací je spousta, velice dobrá (zejména pro ČR a SR) je pak seznamácká aplikace Mapy.cz. Ta nabídne kromě klasických mapových podkladů i turistické mapy, přičemž jednotlivé země či jejich části se dají stáhnout do offlinu, tudíž máte mapové podklady k dispozici i v momentech, kdy nejste pod signálovým pokrytím. Stažené mapy navíc šetří baterii, neboť telefon nemusí neustále natahovat nová a nová data z webu. Mapové podklady jsou velice dobré a dá se s nimi spolehlivě cestovat. V tomto případě prakticky neexistuje důvod, proč Mapy.cz ve svém mobilu nemít.

Peakfinder je velice zajímavá aplikace, díky které si během chvíle uděláte jasnou představu o tom, jaké kopce se nachází ve vašem okolí. Jedná se primárně o aplikaci využívající funkce rozšířené reality, tedy za pomocí fotoaparátu, displeje, GPS senzoru a gyroskopu uvnitř vašeho iPhonu si můžete prohlédnout všechny vrcholky kolem vás. Peakfinder je skvělým doplňkem pro ty, kteří mají problém si představovat kopcovitý terén jen na základě dat z klasické mapy. Stačí jen zapnout aplikaci a skrze obrazovku si prohlédnout kopce či hory ve svém okolí. Aplikace funguje po celém světě a nachází se v ní obrovské množství kopců, kopečků, hor i velehor k zobrazení. Aplikace disponuje verzí pro iPhony i iPady.

Pro jakékoliv zimní radovánky je nutností znalost počasí. Aplikací, které nabízí předpovědi počasí či rovnou různé druhy radarů je opravdu mnoho. Od základní a nativní aplikace Počasí, přes populární Windy nebo Ventusky. Pokud se však chystáte cíleně do Alp, osobně mohu doporučit aplikaci bergfex/Wetter, která nabídne skutečně kvalitní předpovědi společně s detailním rozpisem počasí na nacházející hodiny a dny. Aplikaci jsem osobně několikrát využíval a nikdy mě nenechala na holičkách. Za zmínku pak stojí ještě sesterská aplikace bergfex/Touren, která slouží jako databáze turistických cest pro Alpy a okolí. Kromě klasického vyhledávání je možné vyhledávat treky podle náročnosti, délky či terénu. Jedinou nevýhodou těchto aplikací je němčina v pokročilých popiscích.

Pokud se vyžíváte v zimních radovánkách a to zejména pak na sjezdovkách nebo v upravené stopě, vyzkoušejte aplikace Slopes. Ta nabídne pokročilé možnosti sledování a zaznamenávání všech možných typů lyžování, běžkování, jízdě na snowboardu a dalších aktivit. Aplikace nabídne skvělý přehled o najetých kilometrech včetně dalších informací jako je převýšení, záznamy rychlosti, zároveň dokáže sama rozpoznat jízdu po lanovce a další. V současné době se na sjezdovky jen tak nepodíváme, jakmile se však otevřou, aplikaci Slopes rozhodně doporučujeme vyzkoušet.