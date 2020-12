AirPods Pro 2 dorazí zřejmě ve dvou velikostech

Není žádným tajemstvím, že bychom se měli v průběhu příštího roku dočkat představení druhé generace sluchátek AirPods Pro. Ačkoliv o nich zatím příliš mnoho nevíme, podle čerstvého úniku se zdá, že by mohla dorazit hned ve dvou velikostech, mezi kterými by logicky byl i rozdíl ve výdrži baterie.

Fotogalerie airpods pro 1 airpods pro 2 Vstoupit do galerie

Že Apple chystá dvě velikostní verze sluchátek AirPods Pro vyplývá ze snímků získaných poměrně přesným leakerem s přezdívkou Mr. White. Tomu se totiž podařily získat fotky jednoho z komponentů sluchátek, ze kterých je jasně patrné, že je Apple vyrábí ve dvou velikostech. A jelikož se zdá velmi nepravděpodobné, že by se pro tento krok rozhodl bez jakéhokoliv důvodu, jeví se právě příchod dvou velikostních variant AirPods Pro jako nejpravděpodobnější. Dá se nicméně předpokládat, že rozdílná výdrž baterie by byla jedinou vlastností, ve které by se AirPods Pro 2. generace rozcházela. Rozlišovat je na vyšší a nižší Pro řadu totiž Apple velmi pravděpodobně nebude – tímto by totiž odsunul ještě více do pozadí klasické AirPods. I ty si sice mají příští rok projít redesignem, obecně se však u nich očekává výrazně jednodušší vnitřní uspořádání komponent než právě u AirPods Pro.

Zdroj: appledsign

Kdy přesně se nová generace AirPods Pro světu představí je v tuto chvíli ve hvězdách. Zdroje se totiž shodují prakticky jen v tom, že se tak stane v příštím roce. Zda na začátku, v polovině či na jeho konci je nicméně pro ně velkou neznámou. Kdybychom si pak my měli vsadit na termín představení, byl by to březen 2021 a tisková zpráva, ve které by se odhalily jak standardní modely, tak i řada Pro.