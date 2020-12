Nejlepší (vánoční) filmy na YouTube zdarma

Pokud už vám lezou krkem rok co rok opakující se pořady v televizi a nemáte žádnou videostreamovací službu, není třeba házet flintu do žita. YouTube má doma každý z nás a i tam naleznete filmy, které se hodí do vánoční pohody. Ideální samozřejmě je, že jsou zcela zdarma a kvalita je také dostačující. Pojďme se tedy na ně podívat.

Nesmrtelná teta

Sázka Rozumu a Štěstí uvrhne království krále Ctirada do zkázy, neboť do hry vstoupí sama Závist. Do království vstoupí nezvykle rozumný hoch, který časem odhalí Závist a rozhodne se ji porazit. Skvělá pohádka, v níž exceluje Jiřina Bohdalová.

Princezna ze mlejna

Jindřich se vydá do světa. Dle jeho názoru se nenarodil pro vesnickou holku, nýbrž pro princeznu. Svou cestou narazí na mlýn, kde potká pana mlynáře a jeho hezkou dceru Elišku. Jsou zde ale také dvě strašidla. Tradiční dětská pohádka Zdeňka Trošky. Na YouTube naleznete rovněž druhý díl.

Sám doma

Tento film zřejmě není třeba představovat. Malý Kevin nedopatřením zůstane doma. Jeho prázdniny bez rodiny se ovšem změní v boj s Mokrými bandity. Tento film je povinností každých Vánoc.

Simpsonovi ve filmu

Legendární seriál, jenž už má několik desítek sérií, má pouze jediný celovečerní film. Homer svou zbrklostí uvrhne celý Springfield do záhuby. Jakmile rodina uteče na Aljašku, uvědomí si tam, že musí město zachránit, tedy až na Homera. Ten musí projít „prozřením“.

Sněženky a machři po 25 letech

Viki Cabadaj a jeho spolužáci se setkávají po 25 letech. Jde o relativně povedené pokračování legendárního filmu, kdy střední škola vyrazí na lyžařský kurz.

Jak dostat tatínka do polepšovny

Malý Vašek chce najít tatínka, jelikož se svou maminkou vyrůstá zcela sám. Když jede s maminkou na vánoční prázdniny na hory, narazí na muže, kterého tak dlouho hledal.