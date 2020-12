iOS 14 se těší mezi uživateli velké popularitě, iPadOS 14 je na tom o něco hůř

Velmi oblíbený. Tak přesně takto se dá ve zkratce označit iOS 14 a jeho odnož pro tablety ve formě iPadOS 14. Dnes v noci totiž zveřejnil Apple statistiky jeho instalací, které jsou pro něj více než příznivé.

Zdroj: Apple

V posledních měsících se Apple rozhodl data o instalaci jeho systémů poskytovat jako z hlediska všech zařízení, tak i z hlediska zařízení vydaných v posledních čtyřech letech. V obou těchto aspektech si dle očekávání vede iOS 14 velmi dobře. Podle dat Applu totiž běží na 72 % všech aktivních iPhonů ve světě, mezi které se samozřejmě počítají i modely již nekompatibilní. 18 % ze zbylých zařízení pak běží na iOS 13 a zbytek na dřívějších verzích, což je pořád relativně velké množství. Co se pak týče iPhonů z posledních čtyř let, iOS 14 využívá 81 % z nich. Zbylých 17 % pak patří iOS 13 a 2 % starším verzím. I zde si tedy vede Apple velmi dobře-

Jen o něco málo horší výsledky zaznamenal Apple u iPadů. Na zařízeních z posledních čtyř let je totiž iPadOS 14 nainstalován “jen” v 75 % případů, dalších 22 % běží na iPadOS 13 a pouhá 3 % využívají systémy starší. Pokud bychom se pak podívali na veškeré aktivní iPady, iPadOS 14 je na nich zastoupen z 61 %, dalších 21 % si pro sebe ukousnul iPadOS 13 a 18 % běží na ještě starších verzích. Právě poměrně velké zastoupení starších verzí operačních systémů se může jevit na první pohled jako velké překvapení, ale je potřeba brát v potaz to, že se iPady na rozdíl od iPhonů mezi uživateli tak často neupgradují, takže je jasné, že se zde do značné míry odráží nekompatibilní zařízení s novými OS.