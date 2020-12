Na iPhony dorazila herní služba Google Stadia

Fanoušci cloudové herní služby Google Stadia vlastnící zároveň iPhone či iPad mohou začít slavit. Dnes v podvečer totiž uvolnil Google veřejnou beta verzi své webové aplikace Stadia pro iPhony a iPady, díky čemuž si mohou konečně jablíčkáři tuto službu užít. A že je o co stát – v nabídce Stadie jsou tituly jako NBA 2K21, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla a další pecky. V rámci předplatného Stadia Pro si pak můžete zahrát třeba Sniper Elite 4, Hitman 2 nebo Dead by Dealight.

Webová Stadia od Googlu je de facto kopií GeForce NOW od Nvidie. Pro její plnou funkčnost si tedy stačí přes rozhraní Safari vytvořit zástupce webových stránek www.stadia.com na ploše iPhonu a je hotovo. Jakmile tak totiž učiníte, webová aplikace vás po svém spuštění vyzve k přihlášení účtem od Googlu a potažmo započetí testovacího období, nejste-li tedy již předplatiteli služby. To vychází na 259 Kč měsíčně (po uplynutí prvního bezplatného měsíce) s tím, že vám kromě přístupu do služby zpřístupní i širokou knihovnu her zdarma a poskytne dvousetkorunovou slevu na první zakoupenou Stadia hru.

Pokud by vás pak zajímaly technické požadavky, ke hraní stačí de facto jen zařízení podporující spuštění Stadia a internetové připojení s rychlostí minimálně 10 Mb / s. Nejedná se tedy o nic nesplnitelného, jelikož takto rychlý internet je již v Česku naprostým standardem. Máte-li tedy na cloudové hraní chuť a čas, určitě si Stadii vyzkoušejte. S testováním již začínáme i my a v průběhu zítřka vám přineseme své první dojmy.