Další mobilní gigant zvažuje změnu obsahu balení smartphonů

Po odstranění adaptéru z balení se Applu leckdo posmíval. Převážně pak Samsung, který si na „střelbě“ do jablečné společnosti udělal reklamu. Jde ale převážně o planetu a o boj proti plastům. Byť Samsung měl z kroku Applu legraci, s vysokou pravděpodobností udělá to samé s novými vlajkovými loděmi. Podobně by dle spekulací mohl učinit i čínský gigant Huawei. Společnost totiž nedávno na toto téma vykonala průzkum. Konkrétně se tedy ptala na absenci USB-C kabelu v balení u bezdrátových sluchátek, nicméně šlo o pohled zákazníků na odstranění pravidelné součásti balení. Možná tak časem Huawei dospěje i k odstranění nabíječek.