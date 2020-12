V poslední době jste pravděpodobně slyšeli o seriálu Dámský gambit. Tato minisérie se stala naprostým hitem a právem se zařadila mezi to nejlepší, co na Netflixu můžete nalézt. Příběh a vzestup geniální šachistky zaujal opravdu kdekoho. Pokud vás tento seriál zaujal, můžete se podívat na zhruba čtvrthodinový pohled do zákulisí. Odkaz naleznete pod odstavcem.